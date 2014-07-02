Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 4 Deep Well
BP 4 Deep Well sukel-survepump — ideaalne põhjavee kasutamiseks (sügavatest) kaevudest. Vastupidava roostevabast terasest korpusega, paigaldamist hõlbustavate jalgadega ja eraldi sisse- ja väljalülitamise lülitiga.
BP 4 Deep Well sukel-survepump on ideaalne alternatiivsete veevõtuallikate kasutamiseks. See sobib nii aia kastmiseks ja koos survelülitiga kasutades ka majas sees kasutatava vee pumpamiseks. Kaevust pumbatava põhjavee kasutamine majas ja aias aitab säästa suuri koguseid väärtuslikku joogivett. Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused on väga töökindlad. Integreeritud eelfilter ja seadme jalad kaitsevad pumba sissevõtuava saaste eest paigaldamise ajal ja pärast seda. Kaasasolev 15 m köie saab kinnitada pumba külge ja see võimaldab pumpa ohutult kaevu lasta. Juhtme lõpus olev sisse- ja väljalülitamise lüliti võimaldab pumpa kasutada mugavalt ja ohutult. Komplekti kuuluvat voolikuühenduste komplekti saab kasutada nii 3/4" kui ka 1" voolikute ühendamiseks pumbaga. Sisaldab integreeritud kontrollventiili.
Omadused ja tulu
Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendusedPikem kasutusiga ja vibratsioonitaluvus
Sisaldab pumba ühendusi ja kontrollventiili3/4" ja 1" voolikute kiire ühendamine pumbaga.
Paigaldamist hõlbustavad jaladUsaldusväärne kaitse mustuse vastu pumpa kaevu lastes ja paigaldades.
Juhtme lõpus olev sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Pumba mugav ja ohutu kasutamine.
Sisaldab 15 m köit
- Pumba kindlaks kinnitamiseks.
Integreeritud eelfilter
- Kaitseb pumpa saastumise eest ja suurendab seega selle kasutusiga ja töökindlust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|700
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 4600
|Tõstekõrgus (m)
|43
|Rõhk (bar)
|max. 4,3
|Sukelsügavus (m)
|max. 12
|Kaevu toru minimaalne läbimõõt (mm)
|150
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitejuhe (m)
|15
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|105 x 105 x 710
Scope of supply
- Voolikuühenduskomplekt 1" ja 3/4" voolikuklambriga
- Sisaldab 30 m kinnitusköit
Seadmed
- Sisseehitatud tagasilöögiklapp
- Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused
- Paigaldamist hõlbustavad jalad
- Integreeritud eelfilter
- Kinnitusköie kasutamise võimalus
- Eraldi sisse- ja väljalülitamise lüliti juhtme lõpus
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine kaevudest
Lisatarvikud
