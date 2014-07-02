Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 4 Deep Well

BP 4 Deep Well sukel-survepump — ideaalne põhjavee kasutamiseks (sügavatest) kaevudest. Vastupidava roostevabast terasest korpusega, paigaldamist hõlbustavate jalgadega ja eraldi sisse- ja väljalülitamise lülitiga.

BP 4 Deep Well sukel-survepump on ideaalne alternatiivsete veevõtuallikate kasutamiseks. See sobib nii aia kastmiseks ja koos survelülitiga kasutades ka majas sees kasutatava vee pumpamiseks. Kaevust pumbatava põhjavee kasutamine majas ja aias aitab säästa suuri koguseid väärtuslikku joogivett. Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused on väga töökindlad. Integreeritud eelfilter ja seadme jalad kaitsevad pumba sissevõtuava saaste eest paigaldamise ajal ja pärast seda. Kaasasolev 15 m köie saab kinnitada pumba külge ja see võimaldab pumpa ohutult kaevu lasta. Juhtme lõpus olev sisse- ja väljalülitamise lüliti võimaldab pumpa kasutada mugavalt ja ohutult. Komplekti kuuluvat voolikuühenduste komplekti saab kasutada nii 3/4" kui ka 1" voolikute ühendamiseks pumbaga. Sisaldab integreeritud kontrollventiili.

Omadused ja tulu
Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 4 Deep Well: Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused
Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused
Pikem kasutusiga ja vibratsioonitaluvus
Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 4 Deep Well: Sisaldab pumba ühendusi ja kontrollventiili
Sisaldab pumba ühendusi ja kontrollventiili
3/4" ja 1" voolikute kiire ühendamine pumbaga.
Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 4 Deep Well: Paigaldamist hõlbustavad jalad
Paigaldamist hõlbustavad jalad
Usaldusväärne kaitse mustuse vastu pumpa kaevu lastes ja paigaldades.
Juhtme lõpus olev sisse- ja väljalülitamise lüliti
  • Pumba mugav ja ohutu kasutamine.
Sisaldab 15 m köit
  • Pumba kindlaks kinnitamiseks.
Integreeritud eelfilter
  • Kaitseb pumpa saastumise eest ja suurendab seega selle kasutusiga ja töökindlust.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 700
Maksimaalne voolutugevus (l/h) < 4600
Tõstekõrgus (m) 43
Rõhk (bar) max. 4,3
Sukelsügavus (m) max. 12
Kaevu toru minimaalne läbimõõt (mm) 150
Väljutatava vee temperatuur (°C) max. 35
Ühenduskeere G1
Toitejuhe (m) 15
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 7,1
Kaal, sh pakend (kg) 11,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 105 x 105 x 710

Scope of supply

  • Voolikuühenduskomplekt 1" ja 3/4" voolikuklambriga
  • Sisaldab 30 m kinnitusköit

Seadmed

  • Sisseehitatud tagasilöögiklapp
  • Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused
  • Paigaldamist hõlbustavad jalad
  • Integreeritud eelfilter
  • Kinnitusköie kasutamise võimalus
  • Eraldi sisse- ja väljalülitamise lüliti juhtme lõpus
Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 4 Deep Well
Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 4 Deep Well
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine kaevudest
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.