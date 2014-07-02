BP 4 Deep Well sukel-survepump on ideaalne alternatiivsete veevõtuallikate kasutamiseks. See sobib nii aia kastmiseks ja koos survelülitiga kasutades ka majas sees kasutatava vee pumpamiseks. Kaevust pumbatava põhjavee kasutamine majas ja aias aitab säästa suuri koguseid väärtuslikku joogivett. Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused on väga töökindlad. Integreeritud eelfilter ja seadme jalad kaitsevad pumba sissevõtuava saaste eest paigaldamise ajal ja pärast seda. Kaasasolev 15 m köie saab kinnitada pumba külge ja see võimaldab pumpa ohutult kaevu lasta. Juhtme lõpus olev sisse- ja väljalülitamise lüliti võimaldab pumpa kasutada mugavalt ja ohutult. Komplekti kuuluvat voolikuühenduste komplekti saab kasutada nii 3/4" kui ka 1" voolikute ühendamiseks pumbaga. Sisaldab integreeritud kontrollventiili.