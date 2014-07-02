Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 6 Deep Well
BP 6 Deep Well sukel-survepump koos 30 m ühendusjuhtmega — ideaalne põhjavee kasutamiseks (sügavatest) kaevudest. Vastupidava roostevabast terasest korpusega, paigaldamist hõlbustavate jalgadega ja eraldi sisse- ja väljalülitamise lülitiga.
30 m pikkuse ühendusjuhtme abil saab pumbaga BP 6 Deep Well pumbata vett sügavamatest kaevudest. Olgu aia kastmiseks või (survelüliti abil) majapidamises kasutatava vee pumpamiseks, kaevust põhjavett pumbates säästate liitreid väärtuslikku joogivett. Pumba korpus ja keermestatud ühendused on valmistatud roostevabast terasest ning on äärmiselt töökindlad. Integreeritud eelfilter ja seadme jalad kaitsevad pumba sissevõtuava saaste eest paigaldamise ajal ja pärast seda. Seadmega koos tarnitava 30 m köie saab kinnitada pumba külge, et see ohutult kaevu lasta. Juhtme lõpus olev sisse- ja väljalülitamise lüliti võimaldab pumpa kasutada mugavalt ja ohutult. Tänu seadmega kaasasolevale voolikuühenduste komplektile saab pumbaga vaevata ühendada nii 3/4" kui ka 1" voolikuid. Sisaldab ka integreeritud kontrollventiili.
Omadused ja tulu
Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendusedPikem kasutusiga ja vibratsioonitaluvus
30 m juheOhutu kasutamine isegi väga sügaval
Sisaldab pumba ühendusi ja kontrollventiili3/4" ja 1" voolikute kiire ühendamine pumbaga.
Paigaldamist hõlbustavad jalad
- Usaldusväärne kaitse mustuse vastu pumpa kaevu lastes ja paigaldades.
Juhtme lõpus olev sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Pumba mugav ja ohutu kasutamine.
Sisaldab 30 m kinnitusköit
- Pumba kindlaks kinnitamiseks.
Integreeritud eelfilter
- Kaitseb pumpa saastumise eest ja suurendab seega selle kasutusiga ja töökindlust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 5000
|Tõstekõrgus (m)
|55
|Rõhk (bar)
|max. 5,5
|Sukelsügavus (m)
|max. 27
|Kaevu toru minimaalne läbimõõt (mm)
|150
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitejuhe (m)
|30
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|14,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|105 x 105 x 810
Scope of supply
- Voolikuühenduskomplekt 1" ja 3/4" voolikuklambriga
- Kaasas on 30 m pikkune kinnitusköis
Seadmed
- Sisseehitatud tagasilöögiklapp
- Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused
- Paigaldamist hõlbustavad jalad
- Integreeritud eelfilter
- Kinnitusköie kasutamise võimalus
- Eraldi sisse- ja väljalülitamise lüliti juhtme lõpus
- 30 m juhe
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine kaevudest
