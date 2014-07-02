30 m pikkuse ühendusjuhtme abil saab pumbaga BP 6 Deep Well pumbata vett sügavamatest kaevudest. Olgu aia kastmiseks või (survelüliti abil) majapidamises kasutatava vee pumpamiseks, kaevust põhjavett pumbates säästate liitreid väärtuslikku joogivett. Pumba korpus ja keermestatud ühendused on valmistatud roostevabast terasest ning on äärmiselt töökindlad. Integreeritud eelfilter ja seadme jalad kaitsevad pumba sissevõtuava saaste eest paigaldamise ajal ja pärast seda. Seadmega koos tarnitava 30 m köie saab kinnitada pumba külge, et see ohutult kaevu lasta. Juhtme lõpus olev sisse- ja väljalülitamise lüliti võimaldab pumpa kasutada mugavalt ja ohutult. Tänu seadmega kaasasolevale voolikuühenduste komplektile saab pumbaga vaevata ühendada nii 3/4" kui ka 1" voolikuid. Sisaldab ka integreeritud kontrollventiili.