Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 6 Deep Well

BP 6 Deep Well sukel-survepump koos 30 m ühendusjuhtmega — ideaalne põhjavee kasutamiseks (sügavatest) kaevudest. Vastupidava roostevabast terasest korpusega, paigaldamist hõlbustavate jalgadega ja eraldi sisse- ja väljalülitamise lülitiga.

30 m pikkuse ühendusjuhtme abil saab pumbaga BP 6 Deep Well pumbata vett sügavamatest kaevudest. Olgu aia kastmiseks või (survelüliti abil) majapidamises kasutatava vee pumpamiseks, kaevust põhjavett pumbates säästate liitreid väärtuslikku joogivett. Pumba korpus ja keermestatud ühendused on valmistatud roostevabast terasest ning on äärmiselt töökindlad. Integreeritud eelfilter ja seadme jalad kaitsevad pumba sissevõtuava saaste eest paigaldamise ajal ja pärast seda. Seadmega koos tarnitava 30 m köie saab kinnitada pumba külge, et see ohutult kaevu lasta. Juhtme lõpus olev sisse- ja väljalülitamise lüliti võimaldab pumpa kasutada mugavalt ja ohutult. Tänu seadmega kaasasolevale voolikuühenduste komplektile saab pumbaga vaevata ühendada nii 3/4" kui ka 1" voolikuid. Sisaldab ka integreeritud kontrollventiili.

Omadused ja tulu
Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 6 Deep Well: Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused
Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused
Pikem kasutusiga ja vibratsioonitaluvus
Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 6 Deep Well: 30 m juhe
30 m juhe
Ohutu kasutamine isegi väga sügaval
Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 6 Deep Well: Sisaldab pumba ühendusi ja kontrollventiili
Sisaldab pumba ühendusi ja kontrollventiili
3/4" ja 1" voolikute kiire ühendamine pumbaga.
Paigaldamist hõlbustavad jalad
  • Usaldusväärne kaitse mustuse vastu pumpa kaevu lastes ja paigaldades.
Juhtme lõpus olev sisse- ja väljalülitamise lüliti
  • Pumba mugav ja ohutu kasutamine.
Sisaldab 30 m kinnitusköit
  • Pumba kindlaks kinnitamiseks.
Integreeritud eelfilter
  • Kaitseb pumpa saastumise eest ja suurendab seega selle kasutusiga ja töökindlust.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 1000
Maksimaalne voolutugevus (l/h) < 5000
Tõstekõrgus (m) 55
Rõhk (bar) max. 5,5
Sukelsügavus (m) max. 27
Kaevu toru minimaalne läbimõõt (mm) 150
Väljutatava vee temperatuur (°C) max. 35
Ühenduskeere G1
Toitejuhe (m) 30
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 8,1
Kaal, sh pakend (kg) 14,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 105 x 105 x 810

Scope of supply

  • Voolikuühenduskomplekt 1" ja 3/4" voolikuklambriga
  • Kaasas on 30 m pikkune kinnitusköis

Seadmed

  • Sisseehitatud tagasilöögiklapp
  • Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused
  • Paigaldamist hõlbustavad jalad
  • Integreeritud eelfilter
  • Kinnitusköie kasutamise võimalus
  • Eraldi sisse- ja väljalülitamise lüliti juhtme lõpus
  • 30 m juhe
Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 6 Deep Well
Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 6 Deep Well
Sügavkaevu pump Sukel-survepump BP 6 Deep Well
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine kaevudest
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.