Tünnipump Tünnipumba komplekt BP 1 Barrel Set
BP 1 Barrel Set — innovatiivne tünnipump, mille äärekinnitusel on lüliti seadme sisse ja välja lülitamiseks. Kohe kasutusvalmis tänu pumbakomplektis sisalduvale aiavoolikukomplektile, mis muudab kastmise vihmaveega eriti mugavaks.
Tünnipump BP 1 Barrel asendab ideaalselt kastekannu. See muudab kastmise imelihtsaks ja raskete kastekannude tassimine jääb minevikku. Pumba kasutamine aitab vältida selja ülekoormamist ja on lisaks ka rahakotisõbralik. Toitaineterikka ja tasuta kättesaadud vihmavee kasutamine aitab säästa kallist joogivett. Komplekt sisaldab 15 m 1/2" PrimoFlex® voolikut, pihustuspüstolit ja universaalseid voolikuühendusi (sh üks Aqua Stop ühendus). Tünnipump on ühendamiseks valmis ja kastmine võib kohe alata. Uuenduslik kinnitusmehhanism hoiab pumpa ideaalselt paigal ja võimaldab aeda kasta efektiivselt. Lisaks on kinnitusmehhanismil integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti, mida võib kasutada pumba sisse ja välja lülitamiseks aega ja energiat säästval viisil. Vees hõljuv ujuklüliti reguleerib pumba tegevust vastavalt veetasemele ning kaitseb pumpa kuivalt töötamise eest. Tänu tünni äärekinnitusel olevale painduvale voolikule saab pumpa reguleerida vastavalt tünni kõrgusele.
Omadused ja tulu
Komplekt on ühendusvalmis.Ideaalne kastmiskomplekt algajatele, kuna seadmega on kaasas ka aiavooliku komplekt.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti on integreeritud ujuklülitissePumba mugav kasutamine otse tugielemendi pealt.
Integreeritud eelfilterKaitseb pumpa saastumise eest ja suurendab seega selle kasutusiga ja töökindlust.
Lihtne ja mugav
- Ideaalne asendus kastekannule: kasutab vihmavett, säästes nii teie selga ja rahakotti.
Paindlik kinnitusseade
- Täpne kinnitussüsteem tagab ideaalse kinnituse mistahes tünni külge.
Ujuklüliti
- Pumba tegevuse reguleerimine vastavalt veetasemele ning kuivalt töötamise kaitse.
Reguleeritava pikkusega voolik
- Ideaalne kohandumine tünnide erinevate sügavustega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|400
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 3800
|Tõstekõrgus (m)
|11
|Rõhk (bar)
|max. 1,1
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Toitejuhe (m)
|10
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|135 x 170 x 520
Scope of supply
- Kastmistarvikud
Seadmed
- Mugav kandesang
- Paigaldusvahend
- Voolik, reguleeritav pikkus
- Standardne eelfilter
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Juht- ja kontrollklapp
- Lülitustaseme lihtne määratlus: jah
- Ujuklüliti
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetappidest
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.