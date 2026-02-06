RVC 3 Comfort
Nutikas RVC 3 Comfort puhastab madala karvaga vaipu ja kõvakattega põrandaid täiesti autonoomselt, vajadusel teostades ka märgpuhastust. Tolmumahuti tühjendatakse automaatselt tühjendusjaama abil.
Rohkem aega elu ilusamateks hetkedeks: nutikas robottolmuimeja RVC 3 Comfort hoolitseb põrandate puhastamise eest, puhastades süstemaatiliselt ja iseseisvalt kõvakattega põrandaid ning madala karvaga vaipu. Põhi- ja külgmine hari ning imukomponent juhivad kuiva mustuse kindlalt integreeritud tolmumahutisse. Vajadusel saab RVC 3 Comfort eemaldada kerget mustust niiske lapiga, sidudes seeläbi tolmu tõhusamalt. Seade kasutab ümbruse skaneerimiseks ja kaardi loomiseks LiDAR-tehnoloogiat. Rakenduse kaudu saab igale ruumile määrata individuaalsed puhastusparameetrid. Andurid takistavad seadmel näiteks treppidest alla kukkumast. RVC 3 Comforti saab mugavalt käivitada rakenduse kaudu, kasutades graafikut või seadmel olevat nuppu. Kui robot vajab abi, teatab ta sellest häälväljundi abil. Pärast töö lõpetamist või vastavalt vajadusele naaseb robot automaatselt tühjendusjaama, kus tolmumahuti tühjendatakse ja laetakse akut.
Omadused ja tulu
Suur imemisvõimsusVõimsa 15 000 Pa imemisjõuga saab tõhusalt eemaldada enamiku mustuse tüüpe – isegi pipraterad, maapähklid ja hommikusöögihelbed. Valikus on neli imemisrežiimi. Põhi- ja külgharjade koosmõju tagab eriti tõhusa puhastuse kogu majas.
Karvavaba põhihari ja külghariRVC 3 Comfort harjahoidikul on eristruktuur, mis hoiab ära karvade takerdumise harjadesse. See vähendab kasutaja hooldusvaeva. Erivormiga külghari hoiab ära karvade takerdumise selle ümber. Eriline kammipiide struktuur takistab tõhusalt karvade takerdumist põhiharja ümber.
Tolmu automaatne tühjendamineTolmumahuti automaatne tühjendamine pikendab oluliselt RVC 3 Comforti iseseisvat tööaega. Comfort-roboti tolmumahutit ei ole vaja käsitsi tühjendada, vältides seeläbi kokkupuudet tolmu ja mustusega. Tolmumahuti regulaarne tühjendamine tagab, et RVC 3 Comforti imemisvõimsus püsib pidevalt kõrge.
Täpne navigatsioon
- Kiire LiDAR-navigatsiooniga kaardistab robot ruumid täpselt, tagades usaldusväärse liikumise ka pimedas.
Märgpesu
- Paremate tulemuste saamiseks saab RVC 3 Comfort ka pindu pühkida. Kasutage mikrokiudlapiga pühkimisüksust ja täitke veepaak.
- Robotit saab kasutada ainult kuivpuhastuseks, ainult märgpühkimiseks või mõlemat korraga kombineeritud režiimis.
- Kaks-ühes paak (240 ml tolmule, 280 ml veele) on lihtsasti kasutatav ja kiirelt vahetatav.
Kukkumisandur
- Kukkumisandurid takistavad usaldusväärselt RVC 3 Comforti kukkumist näiteks treppidelt või astmetelt.
- Andurid skaneerivad põrandat. Kui tuvastatakse suur kukkumine, saab kontroller signaali, mis käivitab roboti ümber pööramise.
Mugavalt juhitav rakenduse ja WLAN kaudu
- Rakendust saab kasutada paljude seadete kohandamiseks individuaalsete eelistuste järgi.
- Rakenduse abil saate puhastusrobotit RVC 3 Comfort 5 seadistada ja juhtida igast asukohast. Isegi kui te ei viibi kodus.
- Teave seadme praeguse oleku kohta ja ekraan, mis näitab praegust puhastamise edenemist, on saadaval rakenduse kaudu.
Andmekaitse ja uuendused
- Saksamaal asuva tootjana peab Kärcher andmekaitset väga tähtsaks ja hoolitseb selle eest, et kõik kehtivad seadusest tulenevad nõuded oleksid täidetud.
- Kogu andmevahetus nutitelefoni rakenduse ning robot-tolmuimeja ja mopi vahel toimub pilve kaudu ainult Saksamaal asuvatesse serveritesse.
- Regulaarsed uuendused parandavad ja laiendavad robottolmuimeja ja rakenduse jõudlust. See tähendab ka seda, et süsteemi turvalisust uuendatakse pidevalt, et see vastaks praegustele spetsifikatsioonidele.
Täpne kaardistamine koos mitmekülgsete kohandamisvõimalustega
- Rakendus võib salvestada mitu kaarti, nt. mitme korruse jaoks.
- Võimalik on määratleda tsoone, kuhu te ei soovi, et robot läheks ja koristaks (nt kassikraapis, lastetoa mängualad või takistused, millest robot ei saa mööda).
- Valitud alade määratlus, mida tuleb mitu korda puhastada, puhastada intensiivpuhastusrežiimis või pühkida rohkema veega.
Puhastusparameetrite reguleerimine
- Erinevate puhastusparameetrite määratlus rakenduses ruumide üksikute alade jaoks (nt imemisvõimsus või veekogus, puhastuste arv pinna kohta).
- Rakenduse kaudu saate planeerida koristusaegu ja koostada puhastusplaane.
- RVC 3 Comfort alustab puhastamist iseseisvalt vastavalt graafikus määratud kuupäevadele/kellaaegadele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku mahutavus (Ah)
|2,6
|Tööaeg ühe laadimiskorraga (min)
|130
|Piirkonna jõudlus (sõltub puhastusrežiimist) (m²/h)
|45
|Kaks-ühes jäätmekonteiner (ml)
|240
|Kaks-ühes puhta vee paak (ml)
|280
|Imemisvõimsus (Pa)
|max. 15000
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 67
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Robottolmuimeja kaal (koos märgpesu osade ja pühkimislapiga) (kg)
|2,8
|Kaal, alus (kg)
|1,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|7
|Robottolmuimeja kõrgus (mm)
|97
|Mõõdud, alus (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|212 x 167 x 260
Scope of supply
- Puhastushari
- Külghari: 1 x
- Filtrid: 1 x
- Märgpesu osad
- Pühkimislapp: 1 x
- Kaks-ühes jäätmekonteiner koos puhta vee paagiga
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
Seadmed
- Autonoomne puhastus
- Kukkumisandurid
- Laadimis- ja tarvikute alus
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Töötamine läbi rakenduse
- WLAN ühendus
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- Häälväljund
- Lasernavigatsioonisüsteem (LiDAR)
- Taimeri programm: Erinevate režiimide valik
- Puhastusrežiimid: Kuivpuhastus/ Märgpuhastus/ Kombineeritud puhastus (märg ja kuiv)
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Madala karvaga vaipadel
