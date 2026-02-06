Rohkem aega elu ilusamateks hetkedeks: nutikas robottolmuimeja RVC 3 Comfort hoolitseb põrandate puhastamise eest, puhastades süstemaatiliselt ja iseseisvalt kõvakattega põrandaid ning madala karvaga vaipu. Põhi- ja külgmine hari ning imukomponent juhivad kuiva mustuse kindlalt integreeritud tolmumahutisse. Vajadusel saab RVC 3 Comfort eemaldada kerget mustust niiske lapiga, sidudes seeläbi tolmu tõhusamalt. Seade kasutab ümbruse skaneerimiseks ja kaardi loomiseks LiDAR-tehnoloogiat. Rakenduse kaudu saab igale ruumile määrata individuaalsed puhastusparameetrid. Andurid takistavad seadmel näiteks treppidest alla kukkumast. RVC 3 Comforti saab mugavalt käivitada rakenduse kaudu, kasutades graafikut või seadmel olevat nuppu. Kui robot vajab abi, teatab ta sellest häälväljundi abil. Pärast töö lõpetamist või vastavalt vajadusele naaseb robot automaatselt tühjendusjaama, kus tolmumahuti tühjendatakse ja laetakse akut.