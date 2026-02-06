Puhtad põrandad iga päev. Nutikas RVM 4 Comfort robottolmuimeja ja -mopp puhastab süstemaatiliselt kõvakattega põrandaid ja madala karvaga vaipu. Kuivpuhastust teostavad pöörlev hari, külgmine hari ja võimas imemisfunktsioon. Kaks pöörlevat mikrokiudpatjadega moppimisketast, millest üks ulatub servadeni, eemaldavad ka kangekaelsed plekid. Pärast esimest kontrollsõitu loob RVM 4 Comfort LiDAR-lasersensori abil ruumide kaardi. Tänu integreeritud kakslasersüsteemile ja kaamerale tuvastab RVM 4 Comfort madalaid takistusi (nt kaablid või sokid) ning möödub neist. Lisaandurid ennetavad kukkumisi, näiteks treppidelt. Ultraheliandur tuvastab vaibad ja Auto Boost funktsioon reguleerib imemisvõimsust. Moppimisrežiimis liigub robot vaipadest mööda või tõstab pöörlevad kettad automaatselt üles. Multifunktsionaalne jaam peseb ja kuivatab mikrokiudpadjad ning tühjendab autonoomselt roboti tolmumahuti. Seadet on lihtne juhtida rakenduse, graafiku või nupuvajutusega. Kui robot vajab abi, teavitab ta teid häälteatega.