RVM 4 Comfort imeb tolmu, peseb põrandaid ning pakub tänu oma multifunktsionaalsele jaamale suurt autonoomsust. Täpse LiDAR-navigatsiooni, kakslasersüsteemi ja kaamera abil välditakse takistusi vaevata.
Puhtad põrandad iga päev. Nutikas RVM 4 Comfort robottolmuimeja ja -mopp puhastab süstemaatiliselt kõvakattega põrandaid ja madala karvaga vaipu. Kuivpuhastust teostavad pöörlev hari, külgmine hari ja võimas imemisfunktsioon. Kaks pöörlevat mikrokiudpatjadega moppimisketast, millest üks ulatub servadeni, eemaldavad ka kangekaelsed plekid. Pärast esimest kontrollsõitu loob RVM 4 Comfort LiDAR-lasersensori abil ruumide kaardi. Tänu integreeritud kakslasersüsteemile ja kaamerale tuvastab RVM 4 Comfort madalaid takistusi (nt kaablid või sokid) ning möödub neist. Lisaandurid ennetavad kukkumisi, näiteks treppidelt. Ultraheliandur tuvastab vaibad ja Auto Boost funktsioon reguleerib imemisvõimsust. Moppimisrežiimis liigub robot vaipadest mööda või tõstab pöörlevad kettad automaatselt üles. Multifunktsionaalne jaam peseb ja kuivatab mikrokiudpadjad ning tühjendab autonoomselt roboti tolmumahuti. Seadet on lihtne juhtida rakenduse, graafiku või nupuvajutusega. Kui robot vajab abi, teavitab ta teid häälteatega.
Täpne navigeerimine tehisintellekti abilTänu kaksik-lasersensorile tuvastab RVM 4 takistused, navigeerib nende ümber ja väldib seeläbi kinni jäämist või kahjustuste tekitamist. Kaksik-lasersensor võimaldab tuvastada isegi väikeseid või madalaid objekte, mis on LiDAR-süsteemi jaoks liiga väikesed (nt kingad, sokid või kaablid). Kiire ja robustse LiDAR-navigatsiooniga skaneerib ja kaardistab robot ruumid täpselt, tagades parima orienteerumise usaldusväärseks puhastamiseks isegi pimedas.
Pöörlevate puhastusketastega pühkimisüksusPöörlevad mikrokiudpatjadega moppimiskettad eemaldavad mustuse tõhusalt tänu suurele kiirusele ja tugevale survele põrandale. Niipea kui robot tuvastab vaiba, tõstetakse moppimiskettad automaatselt üles, vältides vaiba märjaks saamist. Parempoolset moppimisketast saab servade puhastamiseks välja lükata, tagades parima puhastustulemuse.
Vaiba tuvastamine ja automaatne võimendusRVM 4 Comfort tuvastab vaibaga kaetud alad automaatselt ultrahelianduriga ja kuvab need rakenduse kaardil. Kui pühkimisfunktsioon on aktiveeritud, väldib robot tuvastatud vaibaalasid või liigub üle vaiba ülestõstetud pühkimisüksustega. Auto Boost funktsioon suurendab vajadusel vaipadel imemisvõimsust, et saavutada veelgi parem puhastustulemus.
Kukkumisandur
- Kukkumisandurid takistavad usaldusväärselt RVM 4 Comforti kukkumist näiteks treppidelt või astmetelt.
- Andurid skaneerivad põrandat. Kui tuvastatakse suur kukkumine, saab kontroller signaali, mis käivitab roboti ümber pööramise.
Andmekaitse ja uuendused
- Saksamaal asuva tootjana peab Kärcher andmekaitset väga tähtsaks ja hoolitseb selle eest, et kõik kehtivad seadusest tulenevad nõuded oleksid täidetud.
- Kogu andmevahetus nutitelefoni rakenduse ja robot-tolmuimeja vahel toimub pilve kaudu ainult Saksamaal asuvatesse serveritesse.
- Regulaarsed uuendused parandavad ja laiendavad roboti ja rakenduse jõudlust. See tähendab ka, et süsteemi turvalisust uuendatakse pidevalt vastavalt kehtivatele nõuetele.
Mugavalt juhitav rakenduse ja WLAN kaudu
- Rakendust saab kasutada paljude seadete kohandamiseks individuaalsete eelistuste järgi.
- Rakenduse abil saate robot-tolmuimejat RVM 4 Comfort seadistada ja juhtida igast asukohast. Isegi kui te ei viibi kodus.
- Teave seadme praeguse oleku kohta ja ekraan, mis näitab praegust puhastamise edenemist, on saadaval rakenduse kaudu.
Täpne kaardistamine koos mitmekülgsete kohandamisvõimalustega
- Rakendus võib salvestada mitu kaarti, nt. mitme korruse jaoks.
- Võimalik on määrata tsoonid, kuhu te ei soovi, et robot läheks puhastama (nt kassi kraapimispuu, laste mängualad või takistused, millest robot mööda ei pääse).
- Valitud alade määratlus, mida tuleb mitu korda puhastada, puhastada intensiivpuhastusrežiimis või pühkida rohkema veega.
Puhastusparameetrite reguleerimine
- Erinevate puhastusparameetrite määratlus rakenduses ruumide üksikute alade jaoks (nt imemisvõimsus või veekogus, puhastuste arv pinna kohta).
- Rakenduses saab luua puhastusaegu ja -graafikuid.
- RVM 4 Comfort alustab puhastusprotsesse iseseisvalt vastavalt graafikus määratud kuupäevadele ja kellaaegadele.
Iseseisev hooldus multifunktsionaalses jaamas
- Kui puhastusülesanne on lõpetatud, naaseb RVM 4 Comfort multifunktsionaalsesse jaama, et tühjendada automaatselt tolmumahuti ning pesta ja kuivatada mikrokiudpadjad.
- Pühkimisüksust kuivatatakse lõhnade vältimiseks kiiremini kuuma õhuga.
- Kuvatakse teade, kui puhasveepaak on tühi või paigaldamata, mustveepaak on täis või paigaldamata või filtrikott on paigaldamata.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku pinge (V)
|14,4
|Aku mahutavus (Ah)
|5,2
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 67
|Imemisvõimsus (Pa)
|max. 15000
|Jäätmekonteiner (ml)
|300
|Tööaeg ühe laadimiskorraga (min)
|160 (tolmuimemine)
|Puhastatav pind (m²/h)
|45
|multifunktsionaalse jaama puhasveepaak (l)
|2,5
|multifunktsionaalse jaama mustveepaak (l)
|3
|multifunktsionaalse jaama filtrikott (l)
|2,3
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Roboti mõõtmed (P x L x K) (mm)
|100
|Roboti diameeter (mm)
|350
|Roboti kaal (kg)
|3,8
|multifunktsionaalse jaama mõõtmed (P x Laius x K) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|multifunktsionaalse jaama kaal (kg)
|6
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|14,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|350 x 350 x 100
Scope of supply
- Puhastushari
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Külghari: 1 x
- Märgpesu osad
- pühkimiskettad: 2 tk.
Seadmed
- Kukkumisandurid
- Autonoomne puhastus
- Vaibasensor
- Töötamine läbi rakenduse
- WLAN ühendus
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- Häälväljund
- Lasernavigatsioonisüsteem (LiDAR)
- lasersensor ja kaamera
- Taimeri programm: Erinevate režiimide valik
- kuivpuhastusrežiim
- märgpuhastusrežiim
- kombineeritud puhastusrežiim (märg ja kuiv)
- Autonoomne puhastus: külm vesi
- mopi iseseisev kuivatamine: kuum
- Tolmu automaatne tühjendamine
- Pühkimine servade lähedalt
- väljalükatav külgmopp servade puhastamiseks
- automaatselt väljalükatav pühkimisüksus
- tõstetav mopp
- Filtrikoti materjal: Fliis
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Madala karvaga vaipadel
Lisatarvikud
