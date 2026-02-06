Puhtad põrandad iga päev. Nutikas RVM 4 Comfort Extra robottolmuimeja-mopp puhastab süstemaatiliselt kõvakattega põrandaid ja madala karvaga vaipu. Kuivpuhastust teostavad pöörlev hari, külgmine hari ja võimas imufunktsioon. Kaks tõstetavat mopiketast, millest üks ulatub servadeni, eemaldavad ka raskesti eemaldatavad plekid. Pärast esimest avastusretke loob RVM 4 Comfort Extra LiDAR-anduri abil ruumide kaardi, kus saab seadistada individuaalsed puhastusparameetrid. Tänu kakslasersüsteemile ja kaamerale tuvastab robot madalaid takistusi nagu juhtmed või sokid. Lisaandurid väldivad kukkumisi treppidelt. Ultraheliandur tuvastab vaibad ja Auto Boost funktsioon kohandab imemisvõimsust. Pühkimisrežiimis liigub robot vaipadest mööda või tõstab mopid üles. Multifunktsionaalne jaam peseb ja kuivatab mopid ning tühjendab automaatselt tolmumahuti. Seadet saab juhtida rakenduse, graafiku või seadmel oleva nupu kaudu. Vajadusel annab robot häälteatega märku.