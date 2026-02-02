Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 2
Võimas probleemide lahendaja: akutoitel CVH 2 on kerge ja kompaktne ning sobib eriti hästi usaldusväärseks abivahendiks igapäevaste koristustööde jaoks köögis, elutoas, magamistoas ja autos.
Muljetavaldav jõudlus: akutoitega käsitolmuimeja CVH 2 on kerge, vaevatu, kuid võimas seade, mis eemaldab mööblilt, põrandatelt ja autodelt aeg-ajalt tekkiva mustuse, nagu puru, tolm ja karvad. Selle kompaktne ja kerge disain tähendab, et seda tolmuimejat on ka lihtne kasutada ja hoiustada. Lisaks on pestav kaheastmeline filtrisüsteem, mis koosneb peenest terasvõrgust jämeda mustuse ja karvade jaoks ning allavoolu HEPA filtrist (EN 1822:1998), mis tagab eriti puhta väljatõmbeõhu.
Omadused ja tulu
Kerge ja kompaktneViige vaevata läbi väikesed igapäevased puhastustööd.
KasutusvalmisTänu kompaktsele disainile ja tarvikute lihtsale kasutamisele saab kasutada igal ajal ja igal pool.
Kaheastmeline filtrisüsteemIdeaalne kombinatsioon peenest terasvõrgust jämeda mustuse ja karvade jaoks, samuti HEPA filter (EN 1822:1998).
Võimas puhastusjõudlus
- Optimaalne imemisvõimsus igat tüüpi väiksemateks puhastustöödeks.
Pestav filter ja tolmukonteiner
- Lihtne puhastada voolava vee all ja seda saab uuesti kasutada.
Praktilised tarvikud
- Sobib õrnadele pindadele ja raskesti ligipääsetavatele kohtadele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Konteiner (l)
|0,15
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Nimivõimsus (W)
|70
|Tööaeg, min. režiim (min)
|10
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku pinge (V)
|7,2
|Pinge (V)
|7,2
|Aku mahutavus (Ah)
|2
|Laadimisaeg standardlaadijaga (h)
|4
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Laadija: 5 V / 2 A USB-kaabel + adapter (igast üks)
- 2-in-1 praootsik
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA (EN 1822:1998)
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Mööbel
- Autosalongid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.