Muljetavaldav jõudlus: akutoitega käsitolmuimeja CVH 2 on kerge, vaevatu, kuid võimas seade, mis eemaldab mööblilt, põrandatelt ja autodelt aeg-ajalt tekkiva mustuse, nagu puru, tolm ja karvad. Selle kompaktne ja kerge disain tähendab, et seda tolmuimejat on ka lihtne kasutada ja hoiustada. Lisaks on pestav kaheastmeline filtrisüsteem, mis koosneb peenest terasvõrgust jämeda mustuse ja karvade jaoks ning allavoolu HEPA filtrist (EN 1822:1998), mis tagab eriti puhta väljatõmbeõhu.