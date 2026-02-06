Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 2-4

Tehke lõpp tolmule ja purule: 4 V vahetatava akuga kompaktne käsitolmuimeja CVH 2-4 on alati kasutusvalmis, mobiilne ja mitmekülgne. Aku ja akulaadija ei kuulu komplekti.

Vahetatava akuga ja eriti paindlik: käsitolmuimeja CVH 2-4 on alati kasutusvalmis ja kiirelt käepärast paljudeks köögis, elutoas, magamistoas või auto salongis tehtavateks puhastustöödeks. See eemaldab kergesti mustuse, nagu puru, karvad ja tolmu. 2-in-1 lõheotsik tagab puhtuse tundlikel pindadel ja raskesti ligipääsetavates kohtades. Kerge ja kompaktse disainiga tolmuimeja võimaldab ergonoomilist ja hügieenilist tööd ilma mustusega kokku puutumata. 2-astmeline filtrisüsteem tagab puhta väljatõmbeõhu. 4 V Kärcheri vahetatav aku ei kuulu tarnekomplekti. Ühildub kõigi 4 V Kärcheri akutoiteseadmetega.

Omadused ja tulu
Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 2-4: 4 V Kärcheri akutoide: vahetatav aku on saadaval eraldi tarvikuna
Maksimaalne paindlikkus ja pikem tööaeg tänu täiendavale akule. Kauakestev, turvaline ja võimas tänu liitiumioonelementidele. Ühildub kõigi 4 V Kärcheri akutoiteseadmetega.
Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 2-4: Kompaktne, lihtne ja koheseks kasutamiseks valmis
Tänu praktilistele tarvikutele on igal ajal kasutusvalmis ja mitmekülgselt kasutatav.
Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 2-4: Kaheastmeline filtrisüsteem
Väga tõhus: terasvõrgust eelfilter jämeda mustuse jaoks, peenfilter puhta väljatõmbeõhu jaoks.
Võimas puhastusjõudlus
  • Optimaalne imemisvõimsus igat tüüpi väiksemateks puhastustöödeks.
Praktilised tarvikud
  • Sobib õrnadele pindadele ja raskesti ligipääsetavatele kohtadele.
Pestav filter ja tolmumahuti
  • Lihtne puhastada voolava vee all ja seda saab uuesti kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 4 V Aku platvorm
Konteiner (l) 0,15
Nimivõimsus (W) 54
Tööaeg, max. režiim (min) 10
Pinge (V) nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 10 (2,5 Ah)
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 359 x 76 x 77

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • 2-in-1 praootsik
  • HEPA filtri tüüp: Filter HEPA (EN 1822:1998)
Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 2-4
Kasutusvaldkonnad
  • Polsterdatud mööbel
  • Autosalongid
Lisatarvikud
