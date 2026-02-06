Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 2-4
Tehke lõpp tolmule ja purule: 4 V vahetatava akuga kompaktne käsitolmuimeja CVH 2-4 on alati kasutusvalmis, mobiilne ja mitmekülgne. Aku ja akulaadija ei kuulu komplekti.
Vahetatava akuga ja eriti paindlik: käsitolmuimeja CVH 2-4 on alati kasutusvalmis ja kiirelt käepärast paljudeks köögis, elutoas, magamistoas või auto salongis tehtavateks puhastustöödeks. See eemaldab kergesti mustuse, nagu puru, karvad ja tolmu. 2-in-1 lõheotsik tagab puhtuse tundlikel pindadel ja raskesti ligipääsetavates kohtades. Kerge ja kompaktse disainiga tolmuimeja võimaldab ergonoomilist ja hügieenilist tööd ilma mustusega kokku puutumata. 2-astmeline filtrisüsteem tagab puhta väljatõmbeõhu. 4 V Kärcheri vahetatav aku ei kuulu tarnekomplekti. Ühildub kõigi 4 V Kärcheri akutoiteseadmetega.
Omadused ja tulu
4 V Kärcheri akutoide: vahetatav aku on saadaval eraldi tarvikunaMaksimaalne paindlikkus ja pikem tööaeg tänu täiendavale akule. Kauakestev, turvaline ja võimas tänu liitiumioonelementidele. Ühildub kõigi 4 V Kärcheri akutoiteseadmetega.
Kompaktne, lihtne ja koheseks kasutamiseks valmisTänu praktilistele tarvikutele on igal ajal kasutusvalmis ja mitmekülgselt kasutatav.
Kaheastmeline filtrisüsteemVäga tõhus: terasvõrgust eelfilter jämeda mustuse jaoks, peenfilter puhta väljatõmbeõhu jaoks.
Võimas puhastusjõudlus
- Optimaalne imemisvõimsus igat tüüpi väiksemateks puhastustöödeks.
Praktilised tarvikud
- Sobib õrnadele pindadele ja raskesti ligipääsetavatele kohtadele.
Pestav filter ja tolmumahuti
- Lihtne puhastada voolava vee all ja seda saab uuesti kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|4 V Aku platvorm
|Konteiner (l)
|0,15
|Nimivõimsus (W)
|54
|Tööaeg, max. režiim (min)
|10
|Pinge (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|359 x 76 x 77
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- 2-in-1 praootsik
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA (EN 1822:1998)
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Polsterdatud mööbel
- Autosalongid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.