Vahetatava akuga ja eriti paindlik: käsitolmuimeja CVH 2-4 on alati kasutusvalmis ja kiirelt käepärast paljudeks köögis, elutoas, magamistoas või auto salongis tehtavateks puhastustöödeks. See eemaldab kergesti mustuse, nagu puru, karvad ja tolmu. 2-in-1 lõheotsik tagab puhtuse tundlikel pindadel ja raskesti ligipääsetavates kohtades. Kerge ja kompaktse disainiga tolmuimeja võimaldab ergonoomilist ja hügieenilist tööd ilma mustusega kokku puutumata. 2-astmeline filtrisüsteem tagab puhta väljatõmbeõhu. 4 V Kärcheri vahetatav aku ei kuulu tarnekomplekti. Ühildub kõigi 4 V Kärcheri akutoiteseadmetega.