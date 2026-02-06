Juhtmeta käsitolmuimeja CVH Anniversary Edition
Limiteeritud CVH Anniversary Edition koos spetsiaalsete tarvikutega ettevõtte 90. aastapäeva tähistamiseks pakub võimsat puhastust ning on kasutamiseks valmis igal pool ja igal ajal.
Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav CVH Anniversary Edition on piiratud värvivariant spetsiaalsete tarvikutega. Akutoitel käsitolmuimeja eemaldab tõhusalt igasuguse mustuse, nagu juuksed, puru ja tolmu, jätmata jälgi – olenemata pinnast, ruumist, isegi kitsastest kohtadest. Pestav kaheastmeline filtrisüsteem, mis koosneb peenest terasvõrgust jämeda mustuse ja juuste jaoks ning allavoolu HEPA filtrist (EN 1822:1998), tagab eriti puhta väljatõmbeõhu. Muud eelised: suur imemisvõimsus ja pikem eluiga tänu vaiksele BLDC mootorile, seadme kompaktne ja kerge disain, kaks imemisastet aku tööajaga kuni 20 minutit. Tänu mugavale USB-C laadimisvõimalusele sobib tolmuimeja eriti hästi autodesse ja telkimiseks/haagissuvilaks. Ruumisäästlikuks hoiustamiseks saab CVH Anniversary Editioni ja kõiki tarvikuid hoiustada ja transportida kaasasolevas riidest kotis.
Omadused ja tulu
Kõrge puhastusjõudlus tänu BLDC mootorileTänu BLDC mootorile on suur imemisvõimsus igat tüüpi väiksemateks puhastustöödeks.
Valik kahe režiimi vahelMinimaalne režiim pika tööaja jaoks (max 20 min), maksimaalne režiim suure imemisvõimsuse jaoks.
Mugav laadimineSeadmel olev USB-tüüpi C laadimispesa võimaldab paindlikku laadimist ka liikvel olles, nt. autos või akupangaga.
Kerge ja kompaktne
- Viige vaevata läbi väikesed igapäevased puhastustööd.
Kasutusvalmis
- Tänu kompaktsele disainile ja tarvikute lihtsale kasutamisele saab kasutada igal ajal ja igal pool.
Kaheastmeline filtrisüsteem
- Ideaalne kombinatsioon peenest terasvõrgust jämeda mustuse ja karvade jaoks, samuti HEPA filter (EN 1822:1998).
Pestav filter ja tolmukonteiner
- Lihtne puhastada voolava vee all ja seda saab uuesti kasutada.
Praktilised tarvikud
- Sobib õrnadele pindadele ja raskesti ligipääsetavatele kohtadele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Konteiner (l)
|0,15
|Müravõimsustase (dB(A))
|78
|Nimivõimsus (W)
|max. 100
|Tööaeg, min. režiim (min)
|20
|Tööaeg, max. režiim (min)
|9
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku pinge (V)
|7,2
|Pinge (V)
|7,2
|Aku mahutavus (Ah)
|2,5
|Laadimisaeg standardlaadijaga (h)
|4
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 76 x 76
Scope of supply
- Laadija: 5 V / 2 A USB-kaabel + adapter (igast üks)
- 2-in-1 praootsik
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA (EN 1822:1998)
- Hoiukott
Seadmed
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Kasutusvaldkonnad
- Lemmikloomakorvid ja voodid
- Ideaalne pindade, nagu raamaturiiulid, diivanid, lauad jne tolmuimejaga puhastamiseks.
- Polster
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.