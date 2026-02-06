Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav CVH Anniversary Edition on piiratud värvivariant spetsiaalsete tarvikutega. Akutoitel käsitolmuimeja eemaldab tõhusalt igasuguse mustuse, nagu juuksed, puru ja tolmu, jätmata jälgi – olenemata pinnast, ruumist, isegi kitsastest kohtadest. Pestav kaheastmeline filtrisüsteem, mis koosneb peenest terasvõrgust jämeda mustuse ja juuste jaoks ning allavoolu HEPA filtrist (EN 1822:1998), tagab eriti puhta väljatõmbeõhu. Muud eelised: suur imemisvõimsus ja pikem eluiga tänu vaiksele BLDC mootorile, seadme kompaktne ja kerge disain, kaks imemisastet aku tööajaga kuni 20 minutit. Tänu mugavale USB-C laadimisvõimalusele sobib tolmuimeja eriti hästi autodesse ja telkimiseks/haagissuvilaks. Ruumisäästlikuks hoiustamiseks saab CVH Anniversary Editioni ja kõiki tarvikuid hoiustada ja transportida kaasasolevas riidest kotis.