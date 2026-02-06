Akuga tolmuimeja KVA 2
KVA 2: kompaktne, kerge, ülivõimas! Tänu 180° pöördliigendile ülim manööverdusvõime ja maksimaalne puhtus kõigil põrandatüüpidel. Uurige kohe!
Akuga varstolmuimeja KVA 2: kogege puhastusmugavuse uut taset! See kompaktne tolmuimeja ühendab silmapaistva jõudluse kasutajasõbraliku disainiga, et kodu oleks laitmatult puhas. Maksimaalne jõudlus vaatamata kompaktsetele proportsioonidele! KVA 2 optimeeritud tihendus tagab suurepärase tolmu kogumise igat tüüpi põrandatelt. Kolm puhastusrežiimi kohanduvad iga väljakutsega, alates kiirest kohtpuhastusest kuni juurdunud mustuse põhjaliku eemaldamiseni. Kaal vaid ca. 2,1 kg, see on tõeline kerge kaal, mis on ideaalne pingutuseta puhastamiseks – isegi pea kohal. 180° pöörlev liigend muudab selle äärmiselt manööverdatavaks. Ülivaikne tolmuimeja rõhuga alla 78 dB maksimaalse mugavuse tagamiseks. Mitmeastmeline HEPA-filtrisüsteem tagab tervisliku siseõhu, filtreerides välja 99,9 protsenti osakestest (testitud vastavalt standardile EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) ja tagab puhta väljatõmbeõhu – mistõttu on see ideaalne valik allergikutele. Maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse tagamiseks saab KVA 2 laadida USB-C kaudu. Tarnekomplekti kuuluvad lõheotsik, pehme tolmuhari ja seinakinnitus. KVA 2: teie ideaalne partner puhta kodu jaoks.
Omadused ja tulu
Ülimalt kerge ja kompaktneKaalub vaid 2,1 kg, et puhastada vaevata – isegi pea kohal või trepil. Kerge nagu sulg ca. 1,3 kg käeshoitava tolmuimeja režiimis – ideaalne mööbli ja raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Lihtne ja intuitiivne käsitsemine elegantse disainiga.
180° pööratav liigend – manööverdusvõime ja paindlikkuse tagamiseksÜlim manööverdusvõime kiireks ja tõhusaks puhastamiseks. Mööbli ümber manööverdamine on lihtne ja puhastab raskesti ligipääsetavad kohad põhjalikult. Järgmisel tasemel mugavus ja paindlikkus.
HEPA võimsus üle 99,9% filtreerimiseksHingake vabalt: HEPA-filtriga hoiab siseõhu puhta ja tervena. Püüdab kinni 99,9% osakestest (testitud vastavalt EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideaalne allergikutele. Hügieenilise ja puhta kodu jaoks – tolmu- ja allergeenivaba.
Tõhus turbohari
- Tipptasemel elektriajamiga põrandaotsiku tehnoloogia tagab põhjaliku puhastuse igat tüüpi põrandatel.
- Ideaalse disainiga tihend tagab maksimaalse imemisvõimsuse ja tõhusa mustuse eemaldamise – isegi tõrksa mustusega silmitsi seistes.
- Korjab kergesti lemmikloomade karvad, tolmu ja jämeda mustuse vaipadelt, kõvadelt põrandatelt ja polstrilt.
Kiire BLDC mootor – võimas ja vastupidav
- Muljetavaldav puhastustulemus tänu suurtele kiirustele ja optimaalsele imemisvõimsusele.
- Harjadeta ajam tagab vastupidavuse ja töökindluse – pikendab teie tolmuimeja kasutusiga.
Ülivaikne puhastus (max 78 dB)
- Ülivaikne tolmuimeja maksimaalselt 78 dB – pingevaba õhkkonna jaoks.
- Ideaalne kodudesse, kus on lapsed ja lemmikloomad – ei tekita tarbetuid mürahäireid.
Kolm puhastusrežiimi – paindlik ja tõhus
- Optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks kohandub erinevate põrandate ja erineva määrdumise tasemega.
- Minimaalne režiim energiasäästlikuks ja kuni 40-minutiliseks tööajaks.
- Maksimaalne võimsus tõrksa mustuse jaoks – sädelevalt puhta tulemuse saavutamiseks.
Täiendava mugavuse tagamiseks USB-C laadimine
- Ühildub enamiku akulaadijatega – suurema paindlikkuse ja mugavuse tagamiseks tolmuimeja laadimisel.
- Enam pole sassis kaableid – lihtne ja praktiline.
- Universaalsete laadimiskaablite kasutamine tähendab kiiremat laadimisaega ja vähem elektrijäätmete teket.
Täielikult varustatud – mitmekülgne ja ruumisäästlik
- Lai valik tarvikuid: lõheotsik, pehme tolmuhari ja seinakonsool – kõik, mida vajate kodus puhastamiseks.
- Ruumisäästlik panipaik – ideaalne väikestesse korteritesse või kõikjal, kus ruumi on vähe.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|600
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / u. 40 Tavaline režiim: / u. 20 Võimendusrežiim: / u. 9
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|240
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1100 x 250 x 224
Scope of supply
- HEPA filtri tüüp: HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998)
- Kõrge efektiivsusega filter: 1 tk.
- Pragude puhastamise otsik
- 2-in-1 mööbliotsik
- Väike seinakinnitus
Seadmed
- Laadija: 5 V – 12 V USB-C laadimiskaabel + adapter (igaüks 1 tk)
- Tolmukotita filtrisüsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Kerge mustus
- Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
- Peen mustus
- Kuiva tolmu imemiseks
- Lemmikloomade karvad
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.