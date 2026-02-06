Akuga varstolmuimeja KVA 2: kogege puhastusmugavuse uut taset! See kompaktne tolmuimeja ühendab silmapaistva jõudluse kasutajasõbraliku disainiga, et kodu oleks laitmatult puhas. Maksimaalne jõudlus vaatamata kompaktsetele proportsioonidele! KVA 2 optimeeritud tihendus tagab suurepärase tolmu kogumise igat tüüpi põrandatelt. Kolm puhastusrežiimi kohanduvad iga väljakutsega, alates kiirest kohtpuhastusest kuni juurdunud mustuse põhjaliku eemaldamiseni. Kaal vaid ca. 2,1 kg, see on tõeline kerge kaal, mis on ideaalne pingutuseta puhastamiseks – isegi pea kohal. 180° pöörlev liigend muudab selle äärmiselt manööverdatavaks. Ülivaikne tolmuimeja rõhuga alla 78 dB maksimaalse mugavuse tagamiseks. Mitmeastmeline HEPA-filtrisüsteem tagab tervisliku siseõhu, filtreerides välja 99,9 protsenti osakestest (testitud vastavalt standardile EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) ja tagab puhta väljatõmbeõhu – mistõttu on see ideaalne valik allergikutele. Maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse tagamiseks saab KVA 2 laadida USB-C kaudu. Tarnekomplekti kuuluvad lõheotsik, pehme tolmuhari ja seinakinnitus. KVA 2: teie ideaalne partner puhta kodu jaoks.