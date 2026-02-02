VCH 4 UVClean
Kiudude sügav puhastus, isegi allergikutele: VCH 4 UVClean kasutab UV-C valgust, vibratsiooni ja tugevat imemisjõudu, et eemaldada madratsitelt ja muudelt tekstiilpindadelt 99,9% lestadest ja bakteritest.
VCH 4 UVClean puhta ja tervisliku une jaoks. Madratsites leidub miljoneid lestasid ja baktereid, mis võivad vallandada allergiat ja omakorda häirida und, mistõttu ei piisa sellest, kui madrats lihtsalt puhas välja näeb. VCH 4 UVClean eemaldab teie madratsitelt ja tekstiilpindadelt tõhusalt nii nähtavad kui ka nähtamatud osakesed, nagu lestad ja muud allergeenid, et puhastada põhjalikult kuni kiududeni. Madratsipuhastusvahend ühendab suurepärase efektiga kolm võimsat tehnoloogiat. Kloppimisrulli võimas vibratsioon vabastab madratsi kiududest sügavalt juurdunud mustuse, surnud naharakud ja lestad ning tõmbab need pinnale. Võimas mootor imeb seejärel lahtised osakesed kompromissideta kokku ja püüab need ohutult jäätmemahutisse. Samal ajal neutraliseerib integreeritud UV-C valgus kuni 99,9 protsenti kõigist pinnal olevatest bakteritest ja lestadest. See kombinatsioon tagab, et kõik madratsid, padjad ja muud tekstiilpinnad saavad kasutaja tervise kaitsmiseks sügavpuhastuse.
Omadused ja tulu
500 W imemisvõimsusVõimas mootor imeb sisse kõik osakesed, karvad ja tolmu, jättes pinna täiesti puhtaks.
Võimas kloppimisrullKloppimisrulli tugev vibratsioon (180 lööki/s) vabastab madratsi seest ja muudelt tekstiilpindadelt isegi sügavalt juurdunud ja tõrksa mustuse, lestad ja nende väljaheited.
Usaldusväärne UV-C valgusIntegreeritud UV-C valgus mõjub pinnale ja neutraliseerib usaldusväärselt 99,9% kõigist bakteritest ja lestadest ilma kemikaale kasutamata.
Uuenduslik 2-kambriline konteinersüsteem
- Pärast tolmuimejaga imemist pöörleb tolm kiiresti tsüklonitehnoloogia abil, mistõttu jämedad osakesed langevad mahuti esimesse kambrisse ja peen tolm teise kambrisse.
- Õhu ja mustuse eraldamine tagab püsiva ja tõhusa imemisvõimsuse.
Pikk toitekaabel
- Lai valik säästab aega ja lisab mugavust, kuna suuri alasid saab puhastada ühe liigutusega – peatumata.
65 °C kuuma õhuga kuivatamine
- Kuuma õhu kuivatamine loob kuiva, lesta- ja antibakteriaalse mikrokliima madratsis ja muudel tekstiilpindadel, vältides lestade ja hallitusseente eoseid.
Kompaktne ja kerge disain
- Tagab vaevata käsitsemise mugavaks ja mitmekülgseks puhastamiseks, lisaks saab seadet ruumi säästmiseks pärast kasutamist riiulil või kapis hoida.
Lihtne puhastus
- Hoolikalt kavandatud tagamaks, et kõigi osade hooldamine ja puhastamine on kiire, hügieeniline ja lihtne. Jäätmete tühjendamine seadmest on kiire, nii et saate kohe naasta puhastamise juurde.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Jäätmekonteineri mahutavus (ml)
|400
|Müravõimsustase (dB(A))
|80
|Kuuma õhuga õhukuivatus (°C)
|65
|Nimisisendvõimsus (W)
|500
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|309 x 240 x 170
Seadmed
- Kloppimisrull
- Vahtfiltri element: 2 tk.
- Mootori kaitsefilter: 3 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Madratsid
- Polsterdatud mööbel
- Lastevoodid
Lisatarvikud
