VCH 4 UVClean puhta ja tervisliku une jaoks. Madratsites leidub miljoneid lestasid ja baktereid, mis võivad vallandada allergiat ja omakorda häirida und, mistõttu ei piisa sellest, kui madrats lihtsalt puhas välja näeb. VCH 4 UVClean eemaldab teie madratsitelt ja tekstiilpindadelt tõhusalt nii nähtavad kui ka nähtamatud osakesed, nagu lestad ja muud allergeenid, et puhastada põhjalikult kuni kiududeni. Madratsipuhastusvahend ühendab suurepärase efektiga kolm võimsat tehnoloogiat. Kloppimisrulli võimas vibratsioon vabastab madratsi kiududest sügavalt juurdunud mustuse, surnud naharakud ja lestad ning tõmbab need pinnale. Võimas mootor imeb seejärel lahtised osakesed kompromissideta kokku ja püüab need ohutult jäätmemahutisse. Samal ajal neutraliseerib integreeritud UV-C valgus kuni 99,9 protsenti kõigist pinnal olevatest bakteritest ja lestadest. See kombinatsioon tagab, et kõik madratsid, padjad ja muud tekstiilpinnad saavad kasutaja tervise kaitsmiseks sügavpuhastuse.