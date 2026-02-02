Akutolmuimeja VCS 3 Nano on kompaktne ja võimas abiline igapäevaseks puhastamiseks. Tänu intelligentsele mustusetuvastusele reguleeritakse imemisvõimsust automaatselt vastavalt määrdumisastmele, et tagada tõhus puhastamine ja aku optimaalne tööaeg. Clean Control ekraan annab teavet hetkel valitud puhastusrežiimi ja määrdumisastme kohta. Kaasaegne BLDC-mootoritehnoloogia ja põrandaotsiku optimeeritud tihendus tagavad suurepärase tolmukogumise kõikidelt pindadelt. Põrandaotsiku LED-valgustus muudab nähtavaks ka kõige peenema mustuse. 180° pöörlev liigend pakub suurt manööverdatavust ning libiseb sujuvalt ümber mööbli ja nurkadesse. Mitmeastmeline HEPA-filtrisüsteem, mis püüab usaldusväärselt kinni 99,9 protsenti (testitud vastavalt standardile EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) imetud osakestest, tagab puhta väljuva õhu, muutes VCS 3 Nano ideaalseks valikuks allergikutele. Vähem kui 79 dB müratasemega on tolmu imemine sosina-vaikne, sobides suurepäraselt laste või lemmikloomadega majapidamistesse. USB-C laadimine lisab mugavust ja paindlikkust ning seadet saab ruumi säästmiseks hoida seinahoidikus.