Akuga tolmuimeja VCS 3 Nano
Akutolmuimeja VCS 3 Nano – kompaktne ja võimas abiline puhta kodu loomiseks, millel on innovaatiline mustusetuvastus, intelligentne imemisvõimsuse reguleerimine ja LED-valgustus.
Akutolmuimeja VCS 3 Nano on kompaktne ja võimas abiline igapäevaseks puhastamiseks. Tänu intelligentsele mustusetuvastusele reguleeritakse imemisvõimsust automaatselt vastavalt määrdumisastmele, et tagada tõhus puhastamine ja aku optimaalne tööaeg. Clean Control ekraan annab teavet hetkel valitud puhastusrežiimi ja määrdumisastme kohta. Kaasaegne BLDC-mootoritehnoloogia ja põrandaotsiku optimeeritud tihendus tagavad suurepärase tolmukogumise kõikidelt pindadelt. Põrandaotsiku LED-valgustus muudab nähtavaks ka kõige peenema mustuse. 180° pöörlev liigend pakub suurt manööverdatavust ning libiseb sujuvalt ümber mööbli ja nurkadesse. Mitmeastmeline HEPA-filtrisüsteem, mis püüab usaldusväärselt kinni 99,9 protsenti (testitud vastavalt standardile EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) imetud osakestest, tagab puhta väljuva õhu, muutes VCS 3 Nano ideaalseks valikuks allergikutele. Vähem kui 79 dB müratasemega on tolmu imemine sosina-vaikne, sobides suurepäraselt laste või lemmikloomadega majapidamistesse. USB-C laadimine lisab mugavust ja paindlikkust ning seadet saab ruumi säästmiseks hoida seinahoidikus.
Omadused ja tulu
Auto-sense tehnoloogiaIntelligentne mustusetuvastus optimeerib puhastusjõudlust automaatrežiimis. See režiim tuvastab mustuse hulga ja reguleerib imemisvõimsust kolmes astmes.
Clean Control ekraanEkraan annab pidevat teavet puhastusprotsessi ja seadme oleku kohta – sealhulgas puhastusrežiim, põranda määrdumisaste (automaatrežiimis) ja aku olek. Automaatrežiimis kasutab ekraan värvikoode: türkiis tähendab vähest mustust, sinine keskmist ja lilla tugevat määrdumist.
180° pöörlev liigend ja LED-valgustusVCS 3 Nano liigub vaevata ümber takistuste ja valgustab ka kõige pimedamaid nurki põhjalikuks puhastamiseks.
Eriti kerge ja kompaktne
- Kaaludes kokku vaid u 2,3 kg, muudab see puhastamise kergeks, eriti treppidel või pea kohal.
- Käsitolmuimejana on see veelgi kergem – kaaludes ilma tarvikuteta vaid u 1,4 kg.
HEPA võimsus üle 99,9% filtreerimiseks
- Hingake vabalt: HEPA-filtriga hoiab siseõhu puhta ja tervena.
- Püüdab kinni 99,9% osakestest (testitud vastavalt EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideaalne allergikutele.
- Hügieenilise ja puhta kodu jaoks – tolmu- ja allergeenivaba.
Tõhus turbohari
- Tipptasemel elektriajamiga põrandaotsiku tehnoloogia tagab põhjaliku puhastuse igat tüüpi põrandatel.
- Ideaalse disainiga tihend tagab maksimaalse imemisvõimsuse ja tõhusa mustuse eemaldamise – isegi tõrksa mustusega silmitsi seistes.
- Korjab kergesti lemmikloomade karvad, tolmu ja jämeda mustuse vaipadelt, kõvadelt põrandatelt ja polstrilt.
Kiire BLDC mootor – võimas ja vastupidav
- Muljetavaldav puhastustulemus tänu suurtele kiirustele ja optimaalsele imemisvõimsusele.
- Harjadeta ajam tagab vastupidavuse ja töökindluse – pikendab teie tolmuimeja kasutusiga.
Suhteliselt vaikne töö (max 79 dB)
- Ideaalne kodudesse, kus on lapsed ja lemmikloomad – ei tekita tarbetuid mürahäireid.
Kolm puhastusrežiimi – paindlik ja tõhus
- Eco-režiimis kasutab seade poole vähem energiat kui automaatrežiimis ja töötab kuni 50 min.
- Automaatrežiim imemisvõimsuse iseseisvaks reguleerimiseks.
- Boost-režiim maksimaalseks võimsuseks kangekaelse mustuse korral.
USB-C ühendus ja rikkalik varustus
- Tänu USB-C ühendusele ühildub enamiku laadijatega.
- Õige tarvik igaks ülesandeks: olgu see praootsik, pehme mööblihari või polstriotsik.
- Seinahoidik ruumisäästlikuks hoiustamiseks – ideaalne väikestesse korteritesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|600
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / u. 50 Tavaline režiim: / u. 20 Võimendusrežiim: / u. 10
|Aku laadimisaeg (min)
|240
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1100 x 250 x 224
Scope of supply
- HEPA filtri tüüp: HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998)
- Kõrge efektiivsusega filter: 1 tk.
- Universaalne põrandaotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Mööblihari
- Tarvikute hoidik
- Väike seinakinnitus
Seadmed
- Laadija: 5 V – 12 V USB-C laadimiskaabel + adapter (igaüks 1 tk)
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Polstriotsik
- Tolmuandur
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Tekstiilpinnad
- Trepid
Lisatarvikud
