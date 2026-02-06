Tuha, suurema mustuse ja väikeste mustuseosakeste usaldusväärne ja ohutu eemaldamine on ülesanne, millega Kärcheri akutoitel tuhaimur AD 2 Battery hõlpsasti toime tuleb. Kaetud metallist valmisatud painduv imivoolik, tulekindel, 14-liitrine kogumiskonteiner ja töökindel lapik kurdfilter, mille ees asub veel metallist suurema mustuse filter, tagab maksimaalse ohutuse ja tolmuvaba koristamise. Uuenduslik filtripuhastusfunktsioon ReBoost, mis eemaldab tuha ja tolmu filtrist vaid nupuvajutusega ja tagab pidevalt kõrge imemisvõimsuse. Vajaliku võimsuse ja vastupidavuse tagab Kärcheri võimas vahetatav 18 V Battery Power aku, mille reaalajatehnoloogia Real Time Technology abil kuvatakse aku integreeritud LCD-ekraanile allesjääv tööaeg. Raskesti ligipääsetavate kohtadeni saab hõlpsasti ulatuda viltuse käsitoruga ning nutikas süvend imivooliku jaoks otse seadme korpusel hõlbustab seadme ruumisäästlikku hoiustamist pärast töö lõpetamist.