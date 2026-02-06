Akuga tuhaimur Akutoitel tuhaimur AD 2 (ilma aku ja laadijata)
Kaminate, pelletipõletite või söegrillide kiireks ja tolmuvabaks puhastamiseks: Kärcheri akutoitel tuhaimur AD 2 Battery.
Tuha, suurema mustuse ja väikeste mustuseosakeste usaldusväärne ja ohutu eemaldamine on ülesanne, millega Kärcheri akutoitel tuhaimur AD 2 Battery hõlpsasti toime tuleb. Kaetud metallist valmisatud painduv imivoolik, tulekindel, 14-liitrine kogumiskonteiner ja töökindel lapik kurdfilter, mille ees asub veel metallist suurema mustuse filter, tagab maksimaalse ohutuse ja tolmuvaba koristamise. Uuenduslik filtripuhastusfunktsioon ReBoost, mis eemaldab tuha ja tolmu filtrist vaid nupuvajutusega ja tagab pidevalt kõrge imemisvõimsuse. Vajaliku võimsuse ja vastupidavuse tagab Kärcheri võimas vahetatav 18 V Battery Power aku, mille reaalajatehnoloogia Real Time Technology abil kuvatakse aku integreeritud LCD-ekraanile allesjääv tööaeg. Raskesti ligipääsetavate kohtadeni saab hõlpsasti ulatuda viltuse käsitoruga ning nutikas süvend imivooliku jaoks otse seadme korpusel hõlbustab seadme ruumisäästlikku hoiustamist pärast töö lõpetamist.
Omadused ja tulu
18 V Battery Power vahetatav akuMaksimaalne liikumisvabadus tänu juhtmevabale tehnoloogiale. LCD-ekraaniga reaalajatehnoloogia aku laetuse taseme kuvamiseks. Sobib kõigi Kärcheri 18 V Battery Power platvormi seadmetega.
Leegikindel materjal, metallkonteiner ja metallvoolik (kaetud)Maksimaalne ohutus tuha imemisel – ka seadme mittenõuetekohasel kasutamisel.
Kärcheri filtripuhastustehnoloogia ReBoost — filtri puhastamine vaid nupuvajutusegaVõimas filtripuhastus vaid nupuvajutusega. Pidevalt kõrge imemisvõimsuse ja suurte imetavate mustusekoguste tagamiseks.
Üheosaline filtrisüsteem (leegikindel) koos töökindla lapiku kurdfiltri ja jämedama mustuse jaoks mõeldud metallfiltriga
- Töökindla lapiku kurdfiltri ja suurema mustuse filtriga.
- Konteineri lihtne tühjendamine ja puhastamine ilma mustusega kokku puutumata.
- Äärmiselt mugav, kuna filtrit on võimalik eemaldada vaid ühe liigutusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|200
|Imemisvõimsus (W)
|45
|Vaakum (mbar)
|max. 95
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 22
|Konteineri maht (l)
|14
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 13 (2,5 Ah) / u. 25 (5,0 Ah)
|Müravõimsustase (dB(A))
|78
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|328 x 343 x 431
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 1.2 m
- Imemisvooliku materjal: Metall, kaetud
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Polüester, leegikindel
- Suurema mustuse filter
- Jämedama mustuse filter, materjal: Metall
Seadmed
- Konteineri materjal: Metall
- Filtri puhastamise funktsioon
- Madalam asend
- Konteineri mugav käepide
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
Kasutusvaldkonnad
- Tuhaeemaldus
- Kaminad, ahjud jne
- Grillid
