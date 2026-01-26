Kas soovite tolmuimejat, millel on mitmeotstarbelise tolmuimeja täisfunktsionaalsus ilma vooluvõrgu ühenduse vajaduseta? Esmatasandi mitmeotstarbeline tolmuimeja WD 1 Compact Battery Set, mis on kompaktne ja hõlpsasti kaasas kantav, vastab just nendele nõudmistele. Komplekti kuuluv aku võimaldab 10 minutit tööaega ning aku olek reaalajas kuvatakse Real Time Technology abil akusse sisseehitatud LCD-ekraanil. Vastupidava ja löögikindla plastmasskonteineri maht on 7 liitrit. Seadme kassettfilter võimaldab teil mugavalt imeda kuiva ja märga mustust ilma filtrit vahetamata. Optimeeritud vooluga imemisvoolik ja spetsiaalsed lisatarvikud autosalongide puhastamiseks, näiteks pragude ja polstri puhastamise otsakud, tagavad mustuse täieliku eemaldamise. Lisatarvikud saab töö vaheajal või hoiustamiseks mugavalt ja korrastatult kõrvale panna. Seadme lisafunktsioonid on puhumisfunktsioon, lukustussüsteem Pull & Push, ergonoomiline kandesang ning praktiline tarviku ja vooliku hoiustamine kummilindi abil. Tänu seadme ühilduvusele 18 V akuplatvormiga saab akut kasutada ka selle platvormi teistes seadmetes.