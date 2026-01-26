Akuga vee- ja tolmuimeja WD 1 Compact akukomplektiga
Sõltumatu ja universaalne: kompaktne akutoitel mitmeotstarbeline tolmuimeja WD 1 Compact Battery Set, mis põhineb 18 V akuplatvormil ning on varustatud spetsiaalsete lisatarvikutega autosalongide puhastamiseks.
Kas soovite tolmuimejat, millel on mitmeotstarbelise tolmuimeja täisfunktsionaalsus ilma vooluvõrgu ühenduse vajaduseta? Esmatasandi mitmeotstarbeline tolmuimeja WD 1 Compact Battery Set, mis on kompaktne ja hõlpsasti kaasas kantav, vastab just nendele nõudmistele. Komplekti kuuluv aku võimaldab 10 minutit tööaega ning aku olek reaalajas kuvatakse Real Time Technology abil akusse sisseehitatud LCD-ekraanil. Vastupidava ja löögikindla plastmasskonteineri maht on 7 liitrit. Seadme kassettfilter võimaldab teil mugavalt imeda kuiva ja märga mustust ilma filtrit vahetamata. Optimeeritud vooluga imemisvoolik ja spetsiaalsed lisatarvikud autosalongide puhastamiseks, näiteks pragude ja polstri puhastamise otsakud, tagavad mustuse täieliku eemaldamise. Lisatarvikud saab töö vaheajal või hoiustamiseks mugavalt ja korrastatult kõrvale panna. Seadme lisafunktsioonid on puhumisfunktsioon, lukustussüsteem Pull & Push, ergonoomiline kandesang ning praktiline tarviku ja vooliku hoiustamine kummilindi abil. Tänu seadme ühilduvusele 18 V akuplatvormiga saab akut kasutada ka selle platvormi teistes seadmetes.
Omadused ja tulu
18 V Battery Power vahetatav akuVõimaldab töötada ilma toiteallikata, tagades nii maksimaalse liikumisvabaduse. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Ühildub kõigi Kärcheri 18 V Battery Power aku platvormi seadmetega.
Kompaktse disainiga kantav seadeIndividuaalne ja paindlik kasutamine. Mugav transportida.
Spetsiaalne padrunfilterMärg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Eritarvikud autosalongi puhastamiseks
- Sobib ideaalselt autosalongi puhastamiseks.
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Praktiline voolikuhoidik
- Imemisvooliku lihtne kinnitamine transpordiks, kasutades kummilinti.
Praktiline tarvikute hoiustamine
- Ruumisäästlik, kindel ja lihtsasti juurdepääsetav tarvikuhoidik.
Lukustussüsteem "Pull & Push"
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet mugavalt transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|250
|Imemisvõimsus (W)
|60
|Vaakum (mbar)
|max. 85
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 22
|Konteineri maht (l)
|7
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 10 (2,5 Ah)
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|300
|Väljundi võimsus (A)
|0,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Helirõhutase (dB(A))
|64
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
- Imemisvooliku pikkus: 1.2 m
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Kassettfilter: 1 tk.
Seadmed
- Puhuri funktsioon
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Autosalongid
- Haagissuvilad / matkaautod
- Koduaia ümbruse alad
- Kuurid
- Vedelikud
- Töökoda
- Hobiruumid
