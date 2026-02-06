Akuga vee- ja tolmuimeja WD 2-18
Maksimum liikumisvabaduseks mõeldud 18 V akuplatvormiga akutoitel vee-ja tolmuimeja WD 2-18 on varustatud 12L plastikust konteineriga ning 1.8m imemisvoolikuga.
18 V akuplatvormiga akutoitel vee-ja tolmuimeja WD 2-18 pakub oma kompaktse disainiga maksimaalset mugavust ja liikumisvabadust. 1.8 m imemisvooliku, fliisist filtrikotiga ning 12-liitrise plastikust konteineriga varustatud WD 2-18 on võimeline eemaldama kiirelt nii vett kui ka peent ja jämedat mustust. Nutikate klambritega põrandaotsak tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja täiusliku puhtuse. Imemisvooliku ning põrandaotsiku saab masina kasutamise lõppedes kompaktselt paigaldada masina peale selleks ettenähtud parkimisasendisse. Praktiline puhurifunktsioon võimaldab WD 2-18 kasutada ka piirkondades, kust tolmu imemine ei ole võimalik. WD 2-18-l on lihtsasti keeratav On/Off nupp, ergonoomiline kandesang ja "Pull and Push" lukustussüsteem, mis võimaldab konteinerit lihtsalt avada ning sulgeda. Akukompelt ja laadija ei ole komplektis.
Omadused ja tulu
18 V Battery Power vahetatav akuVõimaldab töötada ilma toiteallikata, tagades nii maksimaalse liikumisvabaduse. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Sobib kõigi Kärcheri 18 V Battery Power platvormi seadmetega.
Praktiline tarvikute hoiustamineRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Imivooliku hoiustamine seadmelImivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|270
|Imemisvõimsus (W)
|70
|Vaakum (mbar)
|max. 105
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 28
|Konteineri maht (l)
|12
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 10 (2,5 Ah) / u. 20 (5,0 Ah)
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 399
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
- Imemisvooliku tüüp: sirge käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
- Vahtfiltri element: 1 tk.
Seadmed
- Puhuri funktsioon
- Parkimisasend
- Kokkuklapitav käepide
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Koduaia ümbruse alad
- Kuurid
- Autosalongid
- Vedelikud
- Garaaž
- Kelder
- Tuulekojad
- Hobiruumid
