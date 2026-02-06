18 V akuplatvormiga akutoitel vee-ja tolmuimeja WD 2-18 pakub oma kompaktse disainiga maksimaalset mugavust ja liikumisvabadust. 1.8 m imemisvooliku, fliisist filtrikotiga ning 12-liitrise plastikust konteineriga varustatud WD 2-18 on võimeline eemaldama kiirelt nii vett kui ka peent ja jämedat mustust. Nutikate klambritega põrandaotsak tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja täiusliku puhtuse. Imemisvooliku ning põrandaotsiku saab masina kasutamise lõppedes kompaktselt paigaldada masina peale selleks ettenähtud parkimisasendisse. Praktiline puhurifunktsioon võimaldab WD 2-18 kasutada ka piirkondades, kust tolmu imemine ei ole võimalik. WD 2-18-l on lihtsasti keeratav On/Off nupp, ergonoomiline kandesang ja "Pull and Push" lukustussüsteem, mis võimaldab konteinerit lihtsalt avada ning sulgeda. Akukompelt ja laadija ei ole komplektis.