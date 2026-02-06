Akuga vee- ja tolmuimeja WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
18 V akuplatvormiga akutoitel vee-ja tolmuimeja WD 2-18 battery set on varustatud 12L plastikust konteineriga ning 1.8m imemisvoolikuga.
Ei toitekaablile, ei piirangutele! 18 V akuplatvormiga akutoitel vee-ja tolmuimeja WD 2-18 battery set pakub oma kompaktse disainiga maksimaalset mugavust ja liikumisvabadust. 1.8 m imemisvooliku, fliisist filtrikotiga ning 12-liitrise plastikust konteineriga varustatud WD 2-18 battery set on võimeline eemaldama kiirelt nii vett kui ka peent ja jämedat mustust. Nutikate klambritega põrandaotsak tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja täiusliku puhtuse. Imemisvooliku ning põrandaotsiku saab masina kasutamise lõppedes kompaktselt paigaldada masina peale selleks ettenähtud parkimisasendisse. Praktiline puhurifunktsioon võimaldab WD 2-18 battery set kasutada ka piirkondades, kust tolmu imemine ei ole võimalik. WD 2-18 battery set-l on mugav hoiuriiul väiksematele tööriistadele, lihtsasti keeratav On/Off nupp, ergonoomiline kandesang ja "Pull and Push" lukustussüsteem, mis võimaldab konteinerit lihtsalt avada ning sulgeda. Lisadena on kaasas ka 18 V/2.5 Kärcher akukomplekt ja laadija.
Omadused ja tulu
18 V Battery Power vahetatav akuVõimaldab töötada ilma toiteallikata, tagades nii maksimaalse liikumisvabaduse. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Sobib kõigi Kärcheri 18 V Battery Power platvormi seadmetega.
Praktiline tarvikute hoiustamineRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Imivooliku hoiustamine seadmelImivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|270
|Imemisvõimsus (W)
|70
|Vaakum (mbar)
|max. 105
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 28
|Konteineri maht (l)
|12
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 10 (2,5 Ah)
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|300
|Väljundi võimsus (A)
|0,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 400
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
- Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
- Imemisvooliku tüüp: sirge käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
- Vahtfiltri element: 1 tk.
Seadmed
- Nutikas ekraan: akusse integreeritud
- Puhuri funktsioon
- Parkimisasend
- Kokkuklapitav käepide
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Hobiruumid
- Koduaia ümbruse alad
- Kuurid
- Autosalongid
- Vedelikud
- Garaaž
- Kelder
- Tuulekojad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.