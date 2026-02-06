Ei toitekaablile, ei piirangutele! 18 V akuplatvormiga akutoitel vee-ja tolmuimeja WD 2-18 battery set pakub oma kompaktse disainiga maksimaalset mugavust ja liikumisvabadust. 1.8 m imemisvooliku, fliisist filtrikotiga ning 12-liitrise plastikust konteineriga varustatud WD 2-18 battery set on võimeline eemaldama kiirelt nii vett kui ka peent ja jämedat mustust. Nutikate klambritega põrandaotsak tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja täiusliku puhtuse. Imemisvooliku ning põrandaotsiku saab masina kasutamise lõppedes kompaktselt paigaldada masina peale selleks ettenähtud parkimisasendisse. Praktiline puhurifunktsioon võimaldab WD 2-18 battery set kasutada ka piirkondades, kust tolmu imemine ei ole võimalik. WD 2-18 battery set-l on mugav hoiuriiul väiksematele tööriistadele, lihtsasti keeratav On/Off nupp, ergonoomiline kandesang ja "Pull and Push" lukustussüsteem, mis võimaldab konteinerit lihtsalt avada ning sulgeda. Lisadena on kaasas ka 18 V/2.5 Kärcher akukomplekt ja laadija.