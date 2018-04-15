WD 2 Plus S V-15/4/18 avaldab muljet kompaktse disaini, suurepärase imemisvõimsuse ja energiatõhususega – nimisisendvõimsus on vaid 1000 vatti. Seade tagab parimad tulemused igat tüüpi mustuse korral. Tolmuimejal on vastupidav 15-liitrine roostevabast terasest konteiner, 4 m kaabel, 1,8 m sirge käepidemega imivoolik, "clips" põrandaotsik, vahtfilter ja fliisist filtrikott. Praktiline puhumisfunktsioon aitab puhastada sealt, kus imemine pole võimalik. Seadme peal on pind tööriistade ja väikeosade (kruvid, naelad) hoidmiseks. Torusid ja otsikuid saab mugavalt hoida parkimisasendis. Seadmel on ruumisäästlik disain, Pull & Push lukustussüsteem ja mugav ergonoomiline kandesang.