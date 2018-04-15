Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus S V-15/4/18
15 l roostevabast terasest konteiner kombineerituna 4 m kaabli, 1,8 m imivooliku ja puhumisfunktsiooniga – see on eriti võimas ja tõhus vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus S V-15/4/18.
WD 2 Plus S V-15/4/18 avaldab muljet kompaktse disaini, suurepärase imemisvõimsuse ja energiatõhususega – nimisisendvõimsus on vaid 1000 vatti. Seade tagab parimad tulemused igat tüüpi mustuse korral. Tolmuimejal on vastupidav 15-liitrine roostevabast terasest konteiner, 4 m kaabel, 1,8 m sirge käepidemega imivoolik, "clips" põrandaotsik, vahtfilter ja fliisist filtrikott. Praktiline puhumisfunktsioon aitab puhastada sealt, kus imemine pole võimalik. Seadme peal on pind tööriistade ja väikeosade (kruvid, naelad) hoidmiseks. Torusid ja otsikuid saab mugavalt hoida parkimisasendis. Seadmel on ruumisäästlik disain, Pull & Push lukustussüsteem ja mugav ergonoomiline kandesang.
Omadused ja tulu
Praktiline tarvikute hoiustamineRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikottKolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis. Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) turvaline hoiustamine.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|220
|Vaakum (mbar)
|max. 220
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 43
|Konteineri maht (l)
|15
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|353 x 328 x 431
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
- Imemisvooliku tüüp: sirge käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
- Vahtfiltri element: 1 tk.
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.