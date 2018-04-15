Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus S V-15/4/18/C
WD 2 Plus S V-15/4/18/C on ideaalne algtaseme vee- ja tolmuimeja, millel on 15 l roostevabast terasest konteiner, ühes tükis kassetifilter, puhumisfunktsioon, 4 m pikkune kaabel ja 1,8 m imivoolik.
WD 2 Plus S V-15/4/18/C avaldab muljet oma kompaktse disaini, suurepärase imivõimsuse ja energiatõhususega, kulutades vaid 1000 vatti. See tagab parimad puhastustulemused igas olukorras. Seadmel on 15 l roostevabast terasest konteiner, 4 m kaabel ja 1,8 m sirge käepidemega imivoolik. Ühes tükis kassetifilter võimaldab imeda nii märga kui kuiva mustust ning on lihtsasti paigaldatav. Olemas on puhumisfunktsioon, hoiupind tööriistadele seadme peal ja parkimisasend tarvikutele. Seadet iseloomustavad Pull & Push lukustussüsteem ja ergonoomiline kandesang.
Omadused ja tulu
KassettfilterMärja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline tarvikute hoiustamineRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|220
|Vaakum (mbar)
|max. 220
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 43
|Konteineri maht (l)
|15
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|353 x 328 x 431
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
- Imemisvooliku tüüp: sirge käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.