WD 2 Plus S V-15/4/18/C avaldab muljet oma kompaktse disaini, suurepärase imivõimsuse ja energiatõhususega, kulutades vaid 1000 vatti. See tagab parimad puhastustulemused igas olukorras. Seadmel on 15 l roostevabast terasest konteiner, 4 m kaabel ja 1,8 m sirge käepidemega imivoolik. Ühes tükis kassetifilter võimaldab imeda nii märga kui kuiva mustust ning on lihtsasti paigaldatav. Olemas on puhumisfunktsioon, hoiupind tööriistadele seadme peal ja parkimisasend tarvikutele. Seadet iseloomustavad Pull & Push lukustussüsteem ja ergonoomiline kandesang.