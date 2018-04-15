Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus S V-15/4/18/C

WD 2 Plus S V-15/4/18/C on ideaalne algtaseme vee- ja tolmuimeja, millel on 15 l roostevabast terasest konteiner, ühes tükis kassetifilter, puhumisfunktsioon, 4 m pikkune kaabel ja 1,8 m imivoolik.

WD 2 Plus S V-15/4/18/C avaldab muljet oma kompaktse disaini, suurepärase imivõimsuse ja energiatõhususega, kulutades vaid 1000 vatti. See tagab parimad puhastustulemused igas olukorras. Seadmel on 15 l roostevabast terasest konteiner, 4 m kaabel ja 1,8 m sirge käepidemega imivoolik. Ühes tükis kassetifilter võimaldab imeda nii märga kui kuiva mustust ning on lihtsasti paigaldatav. Olemas on puhumisfunktsioon, hoiupind tööriistadele seadme peal ja parkimisasend tarvikutele. Seadet iseloomustavad Pull & Push lukustussüsteem ja ergonoomiline kandesang.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus S V-15/4/18/C: Kassettfilter
Kassettfilter
Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus S V-15/4/18/C: Praktiline tarvikute hoiustamine
Praktiline tarvikute hoiustamine
Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus S V-15/4/18/C: Praktiline puhumisfunktsioon
Praktiline puhumisfunktsioon
Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
  • Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
  • Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Riiul hoiustamiseks
  • Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline parkimisasend
  • Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Käepideme hoiukoht seadmel
  • Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
  • Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
  • Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
  • Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
  • Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 1000
Imemisvõimsus (W) 220
Vaakum (mbar) max. 220
Õhuvoolu hulk (l/s) max. 43
Konteineri maht (l) 15
Konteineri materjal Roostevaba teras
Värviline komponent Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
Toitekaabel (m) 4
Nominaalne lisatarvikute laius (mm) 35
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Helirõhutase (dB(A)) 74
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,6
Kaal, sh pakend (kg) 6,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 353 x 328 x 431

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
  • Imemisvooliku tüüp: sirge käepidemega
  • Imemisvooliku materjal: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 0.5 m
  • Torude nimilaius: 35 mm
  • Torude materjal: Plastmass
  • Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
  • Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline

Seadmed

  • Pöördlüliti (sees/väljas)
  • Puhuri funktsioon
  • Käepideme parkimisasend seadme peal
  • Lisatarvikute hoiustamine seadmel
  • Väikeste asjade hoiustamiskoht
  • Kokkuklapitav käepide
  • Parkimisasend
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • Vastupidav põrkeraud
  • Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus S V-15/4/18/C
Kasutusvaldkonnad
  • Terrass
  • Autosalongid
  • Garaaž
  • Kelder
  • Vedelikud
  • Tuulekojad
  • Hobiruumid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.