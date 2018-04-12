Mudel WD 2 Plus V-12/4/18 avaldab muljet oma kompaktse disaini ning ülivõimsa ja energiatõhusa tööga – ja seda vaid 1000-vatise energiatarbe juures. Masin saavutab esmaklassilised tulemused kuiva, märja, peenema ja jämedakoelisema mustuse eemaldamisel. Sellel vee- ja tolmuimejal on töökindel 12 l plastkonteiner, 4 m juhe ja 1,8 m imivoolik, millel on sirge käepide, kiirkinnitusega põrandaotsik, vahtkummist filter ja fliisist tolmukott. Tolmuimejal on ka praktiline puhumisfunktsioon, mida saab kasutada kohtades, kus imemisfunktsiooni kasutamine on raskendatud. Masina ülaosal asuvat hoiustamisala saab kasutada tööriistade ja väiksemate komponentide (kruvid, naelad jms) ohutuks hoiustamiseks. Torud ja põrandaotsikud saab kiiresti ja mugavalt parkida põrkeraual olevatesse hoidikutesse. Lisaks sellele saab masinat ruumisäästlikult hoiustada, sellele on lisatarvikute hoidik, lukustussüsteem „Pull & Push“ ja ergonoomilise kujuga kandesang masina mugavaks transportimiseks.