WD 2 Plus V-12/6/18/C avaldab muljet kompaktse disaini, suurepärase imemisvõimsuse ja energiatõhususega – nimisisendvõimsus on vaid 1000 W. See seade saavutab parimad puhastustulemused nii kuiva, märja, peene kui jämeda mustuse eemaldamisel. Komplektis on vastupidav ja löögikindel 12-liitrine plastkonteiner, 6 m kaabel ja 1,8 m sirge käepidemega imivoolik, "clips" põrandaotsik ja fliisist filtrikott. Ühes tükis kassetifilter võimaldab imeda nii kuiva kui märga mustust ilma filtrit vahetamata. Seadmel on praktiline puhumisfunktsioon ja hoiupind tööriistadele seadme peal. Parkimisasendus põrkeraual võimaldab tarvikuid kiiresti hoiustada. Lisaks iseloomustavad seadet ruumisäästlik hoiustamine, Pull & Push lukustussüsteem ja ergonoomiline kandesang.