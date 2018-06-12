Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus V-12/6/18/C
Varustatud puhumisfunktsiooni ja ühes tükis kassetifiltriga: vee- ja tolmuimejal WD 2 Plus V-12/6/18/C on 12 l plastkonteiner, 6 m kaabel ja 1,8 m imivoolik.
WD 2 Plus V-12/6/18/C avaldab muljet kompaktse disaini, suurepärase imemisvõimsuse ja energiatõhususega – nimisisendvõimsus on vaid 1000 W. See seade saavutab parimad puhastustulemused nii kuiva, märja, peene kui jämeda mustuse eemaldamisel. Komplektis on vastupidav ja löögikindel 12-liitrine plastkonteiner, 6 m kaabel ja 1,8 m sirge käepidemega imivoolik, "clips" põrandaotsik ja fliisist filtrikott. Ühes tükis kassetifilter võimaldab imeda nii kuiva kui märga mustust ilma filtrit vahetamata. Seadmel on praktiline puhumisfunktsioon ja hoiupind tööriistadele seadme peal. Parkimisasendus põrkeraual võimaldab tarvikuid kiiresti hoiustada. Lisaks iseloomustavad seadet ruumisäästlik hoiustamine, Pull & Push lukustussüsteem ja ergonoomiline kandesang.
Omadused ja tulu
KassettfilterMärja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline tarvikute hoiustamineRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) turvaline hoiustamine.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme kiire ja mugav hoiustamine masina küljes tööpauside jaoks.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|220
|Vaakum (mbar)
|max. 220
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 43
|Konteineri maht (l)
|12
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|6
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
- Imemisvooliku tüüp: sirge käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
