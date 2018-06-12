Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Suurepärane imemisvõimsus märg- ja kuivkoristuseks koduses majapidamises: WD 2 Plus V-12/6/18/C Home avaldab muljet oma 12 l plastkonteineri, 6 m kaabli, 1,8 m imivooliku ja spetsiaalsete tarvikutega.
Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus V-12/6/18/C Home on oma madala, vaid 1000-vatise nimisisendvõimsusega ideaalne igasse majapidamisse. Tänu spetsiaalsetele tarvikutele ja filtrisüsteemile sobib see ideaalselt nii kuiva mustuse kui ka vee ja klaasikildude imemiseks. Tolmuimeja avaldab muljet oma vastupidava 12-liitrise plastkonteineri, 6-meetrise kaabli ja 1,8-meetrise imivoolikuga. Muude funktsioonide hulka kuuluvad ümberlülitatav põrandaotsik vaipade ja kõvade põrandate põhjalikuks puhastamiseks, polstriotsik pehme mööbli õrnaks puhastamiseks, kolm fliisist filtrikotti, hoiupind seadme peal, praktiline puhumisfunktsioon, pöördlüliti seadme hõlpsaks sisse- ja väljalülitamiseks, Pull & Push lukustussüsteem konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks ning ergonoomiline kandesang. Lisaks saab torusid ja põrandaotsikut kiiresti ja mugavalt hoiustada põrkeraua parkimisasendis.
Omadused ja tulu
Spetsiaalse tarvikud erinevate põrandakatete ja polsterdatud mööbli puhastamiseks.Saavutab optimaalsed puhastustulemused. Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Spetsiaalne filtrisüsteemKuiva mustuse, vee ja klaasikildude eemaldamiseks. Erinevateks ülesanneteks terves majapidamises. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline tarvikute hoiustamineRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) turvaline hoiustamine.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|220
|Vaakum (mbar)
|max. 220
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 43
|Konteineri maht (l)
|12
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|6
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
- Imemisvooliku tüüp: sirge käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Kuivimemise otsik: Võimalik vahetada vaipade ja kõvade põrandapindade puhastamisel
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 3 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Kõvakattega põrandad
- Polster
- Polsterdatud mööbel
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Vedelikud
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.