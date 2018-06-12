Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus V-12/6/18/C Home on oma madala, vaid 1000-vatise nimisisendvõimsusega ideaalne igasse majapidamisse. Tänu spetsiaalsetele tarvikutele ja filtrisüsteemile sobib see ideaalselt nii kuiva mustuse kui ka vee ja klaasikildude imemiseks. Tolmuimeja avaldab muljet oma vastupidava 12-liitrise plastkonteineri, 6-meetrise kaabli ja 1,8-meetrise imivoolikuga. Muude funktsioonide hulka kuuluvad ümberlülitatav põrandaotsik vaipade ja kõvade põrandate põhjalikuks puhastamiseks, polstriotsik pehme mööbli õrnaks puhastamiseks, kolm fliisist filtrikotti, hoiupind seadme peal, praktiline puhumisfunktsioon, pöördlüliti seadme hõlpsaks sisse- ja väljalülitamiseks, Pull & Push lukustussüsteem konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks ning ergonoomiline kandesang. Lisaks saab torusid ja põrandaotsikut kiiresti ja mugavalt hoiustada põrkeraua parkimisasendis.