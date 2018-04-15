Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus V-15/4/18
Vee- ja tolmuimejat WD 2 Plus V-15/4/18 saab tänu selle 15 l plastkonteinerile, 4 m kaablile, 1,8 m imivoolikule ja puhumisfunktsioonile kasutada peaaegu igat tüüpi mustuse eemaldamiseks.
WD 2 Plus V-15/4/18 avaldab muljet oma kompaktse disaini, suurepärase imemisvõimsuse ja energiatõhususega – olles vaid 1000-vatise nimisisendvõimsusega. See seade saavutab tipptasemel puhastustulemused, olgu tegemist kuiva, märja, peene või jämeda mustusega. Vee- ja tolmuimejal on vastupidav 15-liitrine plastkonteiner, 4-meetrine kaabel ja 1,8-meetrine sirge käepidemega imivoolik, "clips" põrandaotsik, vahtfilter ja fliisist filtrikott. Tolmuimejal on ka praktiline puhumisfunktsioon, mida saab kasutada kohtades, kus imemine on keeruline. Seadme peal asuv hoiupind on mõeldud tööriistade ja väikeste osade, nagu kruvid ja naelad, ohutuks hoiustamiseks. Torusid ja põrandaotsikut saab kiiresti ja mugavalt hoiustada põrkeraual asuvas parkimisasendis. Lisaks on seadmel kompaktne disain, lihtne tarvikute hoiustamine, Pull & Push lukustussüsteem ja ergonoomiline kandesang mugavaks transportimiseks.
Omadused ja tulu
Praktiline tarvikute hoiustamineRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikottKolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis. Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) turvaline hoiustamine.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet mugavalt transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|220
|Vaakum (mbar)
|max. 220
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 43
|Konteineri maht (l)
|15
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 430
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
- Imemisvooliku tüüp: sirge käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
- Vahtfiltri element: 1 tk.
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
