WD 2 Plus V-15/4/18 avaldab muljet oma kompaktse disaini, suurepärase imemisvõimsuse ja energiatõhususega – olles vaid 1000-vatise nimisisendvõimsusega. See seade saavutab tipptasemel puhastustulemused, olgu tegemist kuiva, märja, peene või jämeda mustusega. Vee- ja tolmuimejal on vastupidav 15-liitrine plastkonteiner, 4-meetrine kaabel ja 1,8-meetrine sirge käepidemega imivoolik, "clips" põrandaotsik, vahtfilter ja fliisist filtrikott. Tolmuimejal on ka praktiline puhumisfunktsioon, mida saab kasutada kohtades, kus imemine on keeruline. Seadme peal asuv hoiupind on mõeldud tööriistade ja väikeste osade, nagu kruvid ja naelad, ohutuks hoiustamiseks. Torusid ja põrandaotsikut saab kiiresti ja mugavalt hoiustada põrkeraual asuvas parkimisasendis. Lisaks on seadmel kompaktne disain, lihtne tarvikute hoiustamine, Pull & Push lukustussüsteem ja ergonoomiline kandesang mugavaks transportimiseks.