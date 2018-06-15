Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus V-15/6/18/C
WD 2 Plus V-15/6/18/C tagab eriti võimsa jõudluse tänu 15 l plastkonteinerile, puhumisfunktsioonile, ühes tükis mootorikaitsefiltrile, 6 m kaablile ja 1,8 m imivoolikule.
WD 2 Plus V-15/6/18/C avaldab muljet kompaktse disaini, suurepärase imemisvõimsuse ja energiatõhususega – nimisisendvõimsus on vaid 1000 vatti. Seade tagab tipptasemel tulemused nii kuiva, märja, peene kui jämeda mustuse korral. Vee- ja tolmuimejal on tugev ja löögikindel 15 l plastkonteiner, 6 m kaabel, 1,8 m sirge käepidemega imivoolik, "clips" põrandaotsik ja fliisist filtrikott. Ühes tükis kassetifilter võimaldab imeda nii kuiva kui märga mustust ilma filtrit vahetamata ning seda saab kinnitada filtrikorvile päripäeva keerates. Tolmuimejal on ka praktiline puhumisfunktsioon raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Seadme ülaosas olev pind on mõeldud tööriistade ja pisidetailide ohutuks hoidmiseks. Põrkeraual asuv parkimisasend võimaldab torusid ja põrandaotsikut kiiresti hoiustada. Lisaks pakub seade ruumisäästlikku hoiustamist, Pull & Push lukustussüsteemi ja mugavat ergonoomilist kandesanga.
Omadused ja tulu
KassettfilterMärja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline tarvikute hoiustamineRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) turvaline hoiustamine.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|220
|Vaakum (mbar)
|max. 220
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 43
|Konteineri maht (l)
|15
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|6
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 430
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
- Imemisvooliku tüüp: sirge käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
