WD 2 Plus V-15/6/18/C avaldab muljet kompaktse disaini, suurepärase imemisvõimsuse ja energiatõhususega – nimisisendvõimsus on vaid 1000 vatti. Seade tagab tipptasemel tulemused nii kuiva, märja, peene kui jämeda mustuse korral. Vee- ja tolmuimejal on tugev ja löögikindel 15 l plastkonteiner, 6 m kaabel, 1,8 m sirge käepidemega imivoolik, "clips" põrandaotsik ja fliisist filtrikott. Ühes tükis kassetifilter võimaldab imeda nii kuiva kui märga mustust ilma filtrit vahetamata ning seda saab kinnitada filtrikorvile päripäeva keerates. Tolmuimejal on ka praktiline puhumisfunktsioon raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Seadme ülaosas olev pind on mõeldud tööriistade ja pisidetailide ohutuks hoidmiseks. Põrkeraual asuv parkimisasend võimaldab torusid ja põrandaotsikut kiiresti hoiustada. Lisaks pakub seade ruumisäästlikku hoiustamist, Pull & Push lukustussüsteemi ja mugavat ergonoomilist kandesanga.