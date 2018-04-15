Vee- ja tolmuimeja WD 2 V-15/4/18/C
Oma 15-liitrise konteineri, puhurifunktsiooni, üheosalise kassettfiltri, 4 m kaabli ja 1,8 m imivooliku juures tagab tolmuimeja WD 2 Plus V-15/4/18/C ülivõimsa jõudluse.
Tolmuimeja WD 2 Plus V-15/4/18/C avaldab muljet oma kompaktse ehitusega, on ülivõimas ja energiasäästlik ja selle energiatarve on vaid 1000 W. Masin tagab parima puhastustulemuse nii kuiva, märja, peene kui ka jämeda mustuse eemaldamisel. Märg- ja kuivtolmuimejal on tugev ja löögikindel 15-liitrine plastmahuti, 4-meetrine juhe ning 1,8-meetri pikkune imivoolik, sirge käepide, klambriga põrandaotsik ja fliisist filtrikott. Üheosaline kassettfilter võimaldab eemaldada kuiva ja märga mustust vahetamata filtrit, mille saab filtrikorvi paigaldada päripäeva pöörates. Tolmuimejal on ka praktiline puhurifunktsioon, mida saab kasutada kohtades, kus tolmuimeja kasutamine on keeruline. Hoiuala masina pea piirkonnas kasutatakse tööriistade ja väikeste osade kindlaks hoidmiseks. Torusid ja põrandaotsikuid saab samuti parkimisasendis kiiresti ja mugavalt parkida põrkeraual. Lisaks on masinal ruumi säästev hoiukamber, lihtne hoiukoht tarvikutele, lukustussüsteem „Pull & Push“ ja ergonoomilise kujuga kandesang mugavaks teisaldamiseks.
Omadused ja tulu
KassettfilterMärja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline tarvikute hoiustamineRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) turvaline hoiustamine.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|220
|Vaakum (mbar)
|max. 220
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 43
|Konteineri maht (l)
|15
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 430
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
- Imemisvooliku tüüp: sirge käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.