Tolmuimeja WD 2 Plus V-15/4/18/C avaldab muljet oma kompaktse ehitusega, on ülivõimas ja energiasäästlik ja selle energiatarve on vaid 1000 W. Masin tagab parima puhastustulemuse nii kuiva, märja, peene kui ka jämeda mustuse eemaldamisel. Märg- ja kuivtolmuimejal on tugev ja löögikindel 15-liitrine plastmahuti, 4-meetrine juhe ning 1,8-meetri pikkune imivoolik, sirge käepide, klambriga põrandaotsik ja fliisist filtrikott. Üheosaline kassettfilter võimaldab eemaldada kuiva ja märga mustust vahetamata filtrit, mille saab filtrikorvi paigaldada päripäeva pöörates. Tolmuimejal on ka praktiline puhurifunktsioon, mida saab kasutada kohtades, kus tolmuimeja kasutamine on keeruline. Hoiuala masina pea piirkonnas kasutatakse tööriistade ja väikeste osade kindlaks hoidmiseks. Torusid ja põrandaotsikuid saab samuti parkimisasendis kiiresti ja mugavalt parkida põrkeraual. Lisaks on masinal ruumi säästev hoiukamber, lihtne hoiukoht tarvikutele, lukustussüsteem „Pull & Push“ ja ergonoomilise kujuga kandesang mugavaks teisaldamiseks.