Rohkem liikumisvabadust, rohkem võimalusi: 18 V Kärcher Battery Power akutoitel vee- ja tolmuimejal WD 3-18 S on valmis kasutamiseks iga kell. 2 m imivoolik ja kiirkinnitusega põrandaotsik ühtivad üksteisega ideaalselt – nii saavutate parimad puhastustulemused kuiva, märja, peene ja jämedama mustuse koristamisel. Masinal on töökindel 17-liitrine roostevabast terasest konteiner, üheosaline kassettfilter ning fliisist filterkott. Vooliku saab ruumisäästlikult riputada masina ülaosale ning olemas on ka hoiustusala tööriistade ja väikeste komponentide jaoks. Puhumisfunktsioon on kasulik raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Pöördlülitiga saab lihtsasti masinat sisse ja välja lülitada. Ergonoomilise kujuga kandesang võimaldab seadet mugavalt transportida. Lukustussüsteem „Pull & Push“ võimaldab konteinerit lihtsasti avada ja sulgeda. Praktiline parkimisasend annab võimaluse imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal. Komplektis on kaasas 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power aku ning laadija.