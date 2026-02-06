Akuga vee- ja tolmuimeja WD 3-18 V-17/20 (YYY)
18 V akutoitel vee- ja tolmuimejal WD 3-18 on lai kasutamisvaldkond tänu oma 17-liitrise plastkonteineri, 2 m imivooliku, puhumisfunktsiooni ning üheosalise kassettfiltrile.
Piiritu kasutus: 18 V Kärcher Battery Power akutoitel vee- ja tolmuimejal WD 3-18 on lai kasutamisvaldkond, kompaktne disain ning liikumisvabadus. 2 m imivoolik ja kiirkinnitusega põrandaotsik ühtivad üksteisega ideaalselt – nii saavutate parimad puhastustulemused kuiva, märja, peene ja jämedama mustuse koristamisel. Masinal on töökindel 17-liitrine plastkonteiner, üheosaline kassettfilter ning fliisist filterkott. Vooliku saab ruumisäästlikult riputada masina ülaosale ning olemas on ka hoiustusala tööriistade ja väikeste komponentide jaoks. Puhumisfunktsioon on kasulik raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Pöördlülitiga saab lihtsasti masinat sisse ja välja lülitada. Ergonoomilise kujuga kandesang võimaldab seadet mugavalt transportida. Lukustussüsteem „Pull & Push“ võimaldab konteinerit lihtsasti avada ja sulgeda. Praktiline parkimisasend annab võimaluse imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Omadused ja tulu
18 V Battery Power vahetatav akuVõimaldab töötada ilma toiteallikata, tagades nii maksimaalse liikumisvabaduse. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Sobib kõigi Kärcheri 18 V Battery Power platvormi seadmetega.
KassettfilterMärg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline tarvikute hoiustamineRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|270
|Imemisvõimsus (W)
|75
|Vaakum (mbar)
|max. 110
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 30
|Konteineri maht (l)
|17
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 10 (2,5 Ah) / u. 20 (5,0 Ah)
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Puhuri funktsioon
- Parkimisasend
- Kokkuklapitav käepide
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Koduaia ümbruse alad
- Kuurid
- Autosalongid
- Vedelikud
- Töökoda
- Garaaž
- Kelder
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.