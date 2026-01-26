Akuga vee- ja tolmuimeja WD 3 akukomplektiga
Kohe kasutusvalmis: akutoitel tolmuimeja WD 3 Battery komplekt koos akuga. Juhtmeta tolmuimeja 36 V Battery Power seadmete seeriast, mida saab kasutada nii tavalise kui ka käsitolmuimejana.
Akutoitel tolmuimeja WD 3 Battery komplekt võimaldab teil töötada toiteallikata, kuid võimalusega endiselt nautida oma multifunktsionaalse tolmuimeja täit funktsionaalsust. Komplekti kuuluva aku tööaeg on 15 minutit. Tänu reaalaja tehnoloogiale Real Time Technology, on aku olek igal hetkel näha LCD-ekraanilt. Sellel võimsal seadel on töö- ja löögikindel 17-liitrine plastmasskonteiner. Kassettfilter sobib nii märg- kui ka kuivimemiseks – puudub vajadus filtri vahetamiseks. Optimeeritud voolutugevusega imemisvoolik ja nutikate klambritega, erineva mustuse imemiseks ette nähtud põrandaotsak tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja täiusliku puhtuse. Tänu kergesti eemaldatavale käepidemele saab lisatarvikuid kinnitada otse imemisvooliku külge. Praktiline parkimisasend võimaldab imemistoru ja põrandaotsakut tööpauside ajal mugavalt hoida. Seadme täiendavad omadused: puhumisfunktsioon, lukustussüsteem Pull & Push, ergonoomiline kandesang ja äärmiselt praktiline lisatarvikute hoidik. Tänu sellele, et seade ühendub 36 V platvormiga, saab akut kasutada ka teistes 36 V Battery Power platvormiga seadmetes – nautige piiramata liikumisvabadust.
Omadused ja tulu
Vahetatav Kärcheri 36 V Battery Power akuVõimaldab töötada ilma toiteallikata, tagades nii maksimaalse liikumisvabaduse. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Ühildub kõikide 36 V Battery Power platvormi seadmetega.
Spetsiaalne padrunfilterMärg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Eemaldab vaevata mustuse ka näiteks kruusa pealt.
Põrandaotsak ja imemisvoolik
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Praktiline tarvikute hoiustamine
- Ruumi säästev, ohutu ja lihtsalt juurdepääsetav imivoolik, toitejuhe ja tarvikute hoiuruum.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet mugavalt transportida.
Suured transpordirattad
- Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|300
|Imemisvõimsus (W)
|80
|Vaakum (mbar)
|max. 110
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 40
|Konteineri maht (l)
|17
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 70 (2,5 Ah) / u. 140 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 15 (2,5 Ah)
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|315
|Väljundi võimsus (A)
|0,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 36 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 36 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: 1 tk.
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
Seadmed
- Puhuri funktsioon
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Koduaia ümbruse alad
- Kuurid
- Autosalongid
- Vedelikud
- Töökoda
- Garaaž
- Kelder
- Tuulekojad
- Hobiruumid
