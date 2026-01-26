Akutoitel tolmuimeja WD 3 Battery komplekt võimaldab teil töötada toiteallikata, kuid võimalusega endiselt nautida oma multifunktsionaalse tolmuimeja täit funktsionaalsust. Komplekti kuuluva aku tööaeg on 15 minutit. Tänu reaalaja tehnoloogiale Real Time Technology, on aku olek igal hetkel näha LCD-ekraanilt. Sellel võimsal seadel on töö- ja löögikindel 17-liitrine plastmasskonteiner. Kassettfilter sobib nii märg- kui ka kuivimemiseks – puudub vajadus filtri vahetamiseks. Optimeeritud voolutugevusega imemisvoolik ja nutikate klambritega, erineva mustuse imemiseks ette nähtud põrandaotsak tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja täiusliku puhtuse. Tänu kergesti eemaldatavale käepidemele saab lisatarvikuid kinnitada otse imemisvooliku külge. Praktiline parkimisasend võimaldab imemistoru ja põrandaotsakut tööpauside ajal mugavalt hoida. Seadme täiendavad omadused: puhumisfunktsioon, lukustussüsteem Pull & Push, ergonoomiline kandesang ja äärmiselt praktiline lisatarvikute hoidik. Tänu sellele, et seade ühendub 36 V platvormiga, saab akut kasutada ka teistes 36 V Battery Power platvormiga seadmetes – nautige piiramata liikumisvabadust.