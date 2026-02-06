Akuga vee- ja tolmuimeja WD 3 Battery Premium
36 V Battery Power akuplatvormiga akutoitel mitmeotstarbeline tolmuimeja WD 3 Battery on varustatud 17-liitrise roostevabast terasest konteineriga. Aku on saadaval eraldi.
Akutoitel mitmeotstarbeline tolmuimeja WD 3 Premium pakub oluliselt enam, kui ainult maksimaalset liikumisvabadust tolmu imemise ajal – sellel on terve rida muljetavaldavaid eelised. Nende hulka kuulub äärmiselt stabiilne 17-liitrine roostevabast terasest mahuti. Seadme kassettfilter võimaldab teil mugavalt imeda kuiva ja märga mustust ilma filtrit vahetamata. Eemaldatav käepide tarvikute ühendamiseks otse optimeeritud voolutugevusega imivooliku külge. Nutikate klambritega põrandaotsak tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja täiusliku puhtuse. 15- või 30-minutiline tööaeg vahetatava Battery Power 36/25 või Battery Power 36/50 liiutiumioonakuga (akud ei kuulu tarnekomplekti). Ja parkimisasend imemistorule ja põrandaotsakule. Seadme täiendavad omadused: puhumisfunktsioon, lukustussüsteem Pull & Push, ergonoomiline kandesang ja äärmiselt praktiline lisatarvikute hoidik. Tänu seadme ühilduvusele akuplatvormiga, saab teiste 36 V Battery Power seadmete akusid kasutada ka akutoitel tolmuimejas WD 3 Premium.
Omadused ja tulu
Vahetatav Kärcheri 36 V Battery Power akuVõimaldab töötada ilma toiteallikata, tagades nii maksimaalse liikumisvabaduse. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Ühildub kõikide 36 V Battery Power platvormi seadmetega.
Spetsiaalne padrunfilterMärg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Eemaldab vaevata mustuse ka näiteks kruusa pealt.
Põrandaotsak ja imemisvoolik
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Praktiline tarvikute hoiustamine
- Ruumi säästev, ohutu ja lihtsalt juurdepääsetav imivoolik, toitejuhe ja tarvikute hoiuruum.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet mugavalt transportida.
Suured transpordirattad
- Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|300
|Imemisvõimsus (W)
|80
|Vaakum (mbar)
|max. 110
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 40
|Konteineri maht (l)
|17
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 70 (2,5 Ah) / u. 140 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 15 (2,5 Ah) / u. 30 (5,0 Ah)
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Puhuri funktsioon
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Koduaia ümbruse alad
- Kuurid
- Autosalongid
- Vedelikud
- Töökoda
- Garaaž
- Kelder
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.