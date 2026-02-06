Akutoitel mitmeotstarbeline tolmuimeja WD 3 Premium pakub oluliselt enam, kui ainult maksimaalset liikumisvabadust tolmu imemise ajal – sellel on terve rida muljetavaldavaid eelised. Nende hulka kuulub äärmiselt stabiilne 17-liitrine roostevabast terasest mahuti. Seadme kassettfilter võimaldab teil mugavalt imeda kuiva ja märga mustust ilma filtrit vahetamata. Eemaldatav käepide tarvikute ühendamiseks otse optimeeritud voolutugevusega imivooliku külge. Nutikate klambritega põrandaotsak tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja täiusliku puhtuse. 15- või 30-minutiline tööaeg vahetatava Battery Power 36/25 või Battery Power 36/50 liiutiumioonakuga (akud ei kuulu tarnekomplekti). Ja parkimisasend imemistorule ja põrandaotsakule. Seadme täiendavad omadused: puhumisfunktsioon, lukustussüsteem Pull & Push, ergonoomiline kandesang ja äärmiselt praktiline lisatarvikute hoidik. Tänu seadme ühilduvusele akuplatvormiga, saab teiste 36 V Battery Power seadmete akusid kasutada ka akutoitel tolmuimejas WD 3 Premium.