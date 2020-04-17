Vee- ja tolmuimeja WD 3 P V-17/4/20
Ideaalne hobitöökodadele: mudel WD 3 P V-17/4/20 avaldab muljet oma 17-liitrise plastkonteineri, 4 m juhtme, 2 m imivooliku, ühes tükis kassettfiltri ja elektritööriistadele mõeldud pistikuga.
Mudel WD 3 P V-17/4/20 on võimas ja energiatõhus ning selle energiatarve on vaid 1000 W. Masin ning imivoolik ja kiirkinnitusega põrandaotsik ühtivad üksteisega ideaalselt – nii saavutate parimad puhastustulemused kuiva, märja, peene ja jämedama mustuse koristamisel. Vee- ja tolmuimeja üllatab oma kompaktse disaini ning töökindla 17-liitrise plastkonteineri, 4 m juhtme, 2 m imivooliku ja fliisist tolmukotiga. Tänu ühes tükis kassettfiltrile on filtrit vahetamata võimalik imeda nii märga kui ka kuiva mustust. Tänu automaatse sisse- ja väljalülitusega toitepistikule saab tolmuimeja külge kinnitada elektritööriistu (näiteks saage ja lihvijaid) ja nende tööst tekkiva tolmu ka kohe seadmesse imeda. Puhumisfunktsioon on kasulik raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Vooliku saab ruumisäästlikult riputada masina ülaosale. Toitejuhtme saab kerida juhtmekonksu ümber, torud ja põrandaotsikud kinnitada põrkerauale. Lukustussüsteem „Pull & Push“ võimaldab konteinerit lihtsasti avada ja sulgeda. Tolmuimeja käepide on eemaldatav ja lisatarvikuid saab ühendada ka otse imivooliku külge.
Omadused ja tulu
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
KassettfilterMärja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidikRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|230
|Vaakum (mbar)
|max. 230
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 45
|Konteineri maht (l)
|17
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Kassettfilter: Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
