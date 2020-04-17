Mudel WD 3 P V-17/4/20 on võimas ja energiatõhus ning selle energiatarve on vaid 1000 W. Masin ning imivoolik ja kiirkinnitusega põrandaotsik ühtivad üksteisega ideaalselt – nii saavutate parimad puhastustulemused kuiva, märja, peene ja jämedama mustuse koristamisel. Vee- ja tolmuimeja üllatab oma kompaktse disaini ning töökindla 17-liitrise plastkonteineri, 4 m juhtme, 2 m imivooliku ja fliisist tolmukotiga. Tänu ühes tükis kassettfiltrile on filtrit vahetamata võimalik imeda nii märga kui ka kuiva mustust. Tänu automaatse sisse- ja väljalülitusega toitepistikule saab tolmuimeja külge kinnitada elektritööriistu (näiteks saage ja lihvijaid) ja nende tööst tekkiva tolmu ka kohe seadmesse imeda. Puhumisfunktsioon on kasulik raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Vooliku saab ruumisäästlikult riputada masina ülaosale. Toitejuhtme saab kerida juhtmekonksu ümber, torud ja põrandaotsikud kinnitada põrkerauale. Lukustussüsteem „Pull & Push“ võimaldab konteinerit lihtsasti avada ja sulgeda. Tolmuimeja käepide on eemaldatav ja lisatarvikuid saab ühendada ka otse imivooliku külge.