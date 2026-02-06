15 minutilise tööajaga aku on juba lisatud tolmuimeja WD 3 Battery Premium Set komplekti – seega saate kohe tööd alustada. Aku olek kuvatakse kogu töötamise ajal aku LCD-ekraanile. Akutoitel ja võimsa mitmeotstarbelise tolmuimeja Premium versioon sisaldab vastupidavat ja löögikindlat roostevaba terasest konteinerit. See tagab mitmeotstarbelise tolmuimeja täieliku funktsionaalsuse ilma toitevõrguta. Vastavalt õhuvoolule optimeeritud imivoolik ja nutikate klambritega põrandaotsak koos erinevate vahetükkidega tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja ideaalse puhtuse. Tänu kassettfiltrile saab nii märga kui ka kuiva mustust imeda äärmiselt lihtsalt, ilma vajaduseta filtrit vahetada. Täiendavad omadused hõlmavad puhumisfunktsiooni, eemaldatavat käepidet tarvikute otseseks ühendamiseks, imemistoru ja põrandaotsaku parkimisasendit, lukustussüsteemi Pull & Push, ergonoomilist kandesanga ja äärmiselt praktilist lisatarvikute hoidikut. Akutoitel WD 3 Battery Premium Set komplekt on osa 36 V Battery Power platvormist, mis tähendab, et selle akut saab kasutada ka teiste 36 V platvormi seadmetes, mis tagab suurema paindlikkuse erinevate seadmete kasutamisel.