Akuga vee- ja tolmuimeja WD 3 Premium akukomplektiga
Suurema mugavuse tagamiseks juhtmeta, akuga ja 17 l roostevaba terasest konteineriga: see on 36 V Battery Power akuplatvormiga akutoitel juhtmeta mitmeotstarbeline tolmuimeja WD 3 Battery Premium.
15 minutilise tööajaga aku on juba lisatud tolmuimeja WD 3 Battery Premium Set komplekti – seega saate kohe tööd alustada. Aku olek kuvatakse kogu töötamise ajal aku LCD-ekraanile. Akutoitel ja võimsa mitmeotstarbelise tolmuimeja Premium versioon sisaldab vastupidavat ja löögikindlat roostevaba terasest konteinerit. See tagab mitmeotstarbelise tolmuimeja täieliku funktsionaalsuse ilma toitevõrguta. Vastavalt õhuvoolule optimeeritud imivoolik ja nutikate klambritega põrandaotsak koos erinevate vahetükkidega tagab mustuse optimaalse eemaldamise ja ideaalse puhtuse. Tänu kassettfiltrile saab nii märga kui ka kuiva mustust imeda äärmiselt lihtsalt, ilma vajaduseta filtrit vahetada. Täiendavad omadused hõlmavad puhumisfunktsiooni, eemaldatavat käepidet tarvikute otseseks ühendamiseks, imemistoru ja põrandaotsaku parkimisasendit, lukustussüsteemi Pull & Push, ergonoomilist kandesanga ja äärmiselt praktilist lisatarvikute hoidikut. Akutoitel WD 3 Battery Premium Set komplekt on osa 36 V Battery Power platvormist, mis tähendab, et selle akut saab kasutada ka teiste 36 V platvormi seadmetes, mis tagab suurema paindlikkuse erinevate seadmete kasutamisel.
Omadused ja tulu
Vahetatav Kärcheri 36 V Battery Power akuVõimaldab töötada ilma toiteallikata, tagades nii maksimaalse liikumisvabaduse. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Ühildub kõikide 36 V Battery Power platvormi seadmetega.
Spetsiaalne padrunfilterMärg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Eemaldab vaevata mustuse ka näiteks kruusa pealt.
Põrandaotsak ja imemisvoolik
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Praktiline tarvikute hoiustamine
- Ruumi säästev, ohutu ja lihtsalt juurdepääsetav imivoolik, toitejuhe ja tarvikute hoiuruum.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet mugavalt transportida.
Suured transpordirattad
- Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|300
|Imemisvõimsus (W)
|80
|Vaakum (mbar)
|max. 110
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 40
|Konteineri maht (l)
|17
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 70 (2,5 Ah) / u. 140 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 15 (2,5 Ah)
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|315
|Väljundi võimsus (A)
|0,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|10
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 36 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 36 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Nutikas ekraan: akusse integreeritud
- Puhuri funktsioon
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Koduaia ümbruse alad
- Kuurid
- Autosalongid
- Vedelikud
- Töökoda
- Garaaž
- Kelder
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
