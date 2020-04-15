WD 3 S V-15/4/20 on võimas ja energiatõhus seade (1000 W). Seadmel on vastupidav 15 l roostevabast terasest konteiner, 4 m kaabel, 2 m imivoolik ja fliisist filtrikott. Ühes tükis kassetifilter lubab imeda nii märga kui kuiva mustust ilma filtrit vahetamata. Olemas on puhumisfunktsioon. Voolikut saab hoiustada seadme pea küljes rippudes, kaablit konksul ning torusid põrkeraual. Pull & Push lukustussüsteem teeb konteineri käsitsemise lihtsaks. Eemaldatav käepide võimaldab tarvikute otseühendust voolikuga. Seadme peal on praktiline hoiupind tööriistadele ja ergonoomiline kandesang.