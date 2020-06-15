Vee- ja tolmuimeja WD 3 S V-15/6/20 Home
Ideaalne kodumajapidamistele: mudelil WD 3 S V-15/6/20 Home on 15 l plastkonteiner, 6 m juhe, 2 m imivoolik, eriline filtrisüsteem ja eritarvikud.
Vee- ja tolmuimeja WD 3 S V-15/6/20 Home on ideaalne masin kodumajapidamistele just oma väikese energiatarbimise tõttu – selle võimsus on vaid 1000 W. Tänu oma eritarvikutele ja filtrisüsteemile on see ideaalne kuiva mustuse, vee ja klaasikildude imemiseks. Tolmuimejal on töökindel 15 l roostevabast terasest konteiner, 6 m juhe ja 2 m imivoolik koos eemaldatava käepidemega, mis muudab tolmuimemise mugavaks ka kitsastes oludes. Lisaks on seadmel lülitatav põrandaotsik vaipade ja kõvade põrandapindade sügavpuhastuseks, polstriotsik polsterdatud mööbli õrnatoimeliseks puhastuseks, 3 fliisist tolmukotti, imivooliku hoiukoht ja masina ülaosas asuv tarvikute hoiukoht, praktiline puhumisfunktsioon, pöördlüliti masina sisse ja välja lülitamiseks, lukustussüsteem „Pull & Push“ konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks ja ergonoomilise kujuga kandesang. Torud ja põrandaotsiku saab mugavalt parkida põrkeraual olevatesse hoidikutesse.
Omadused ja tulu
Spetsiaalse tarvikud erinevate põrandakatete ja polsterdatud mööbli puhastamiseks.Saavutab optimaalsed puhastustulemused. Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Spetsiaalne filtrisüsteemKuiva mustuse, vee ja klaasikildude eemaldamiseks. Erinevateks ülesanneteks terves majapidamises. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidikRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) turvaline hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|230
|Vaakum (mbar)
|max. 230
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 45
|Konteineri maht (l)
|15
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|6
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|353 x 328 x 458
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Kuivimemise otsik: Võimalik vahetada vaipade ja kõvade põrandapindade puhastamisel
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 3 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Kõvakattega põrandad
- Polster
- Polsterdatud mööbel
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Vedelikud
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.