Ideaalne kodumajapidamistele: mudelil WD 3 S V-15/6/20 Home on 15 l plastkonteiner, 6 m juhe, 2 m imivoolik, eriline filtrisüsteem ja eritarvikud.

Vee- ja tolmuimeja WD 3 S V-15/6/20 Home on ideaalne masin kodumajapidamistele just oma väikese energiatarbimise tõttu – selle võimsus on vaid 1000 W. Tänu oma eritarvikutele ja filtrisüsteemile on see ideaalne kuiva mustuse, vee ja klaasikildude imemiseks. Tolmuimejal on töökindel 15 l roostevabast terasest konteiner, 6 m juhe ja 2 m imivoolik koos eemaldatava käepidemega, mis muudab tolmuimemise mugavaks ka kitsastes oludes. Lisaks on seadmel lülitatav põrandaotsik vaipade ja kõvade põrandapindade sügavpuhastuseks, polstriotsik polsterdatud mööbli õrnatoimeliseks puhastuseks, 3 fliisist tolmukotti, imivooliku hoiukoht ja masina ülaosas asuv tarvikute hoiukoht, praktiline puhumisfunktsioon, pöördlüliti masina sisse ja välja lülitamiseks, lukustussüsteem „Pull & Push“ konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks ja ergonoomilise kujuga kandesang. Torud ja põrandaotsiku saab mugavalt parkida põrkeraual olevatesse hoidikutesse.

Omadused ja tulu
Saavutab optimaalsed puhastustulemused. Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Kuiva mustuse, vee ja klaasikildude eemaldamiseks. Erinevateks ülesanneteks terves majapidamises. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Imivooliku hoiustamine seadmel
  • Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
  • Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
  • Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) turvaline hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
  • Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
  • Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
  • Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
  • Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
  • Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
  • Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
  • Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
  • Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 1000
Imemisvõimsus (W) 230
Vaakum (mbar) max. 230
Õhuvoolu hulk (l/s) max. 45
Konteineri maht (l) 15
Konteineri materjal Roostevaba teras
Värviline komponent Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
Toitekaabel (m) 6
Nominaalne lisatarvikute laius (mm) 35
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Helirõhutase (dB(A)) 74
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,8
Kaal, sh pakend (kg) 7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 353 x 328 x 458

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
  • Imemisvooliku materjal: Plastmass
  • Eemaldatav käepide
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 0.5 m
  • Torude nimilaius: 35 mm
  • Torude materjal: Plastmass
  • Kuivimemise otsik: Võimalik vahetada vaipade ja kõvade põrandapindade puhastamisel
  • Pragude puhastamise otsik
  • Polstriotsik
  • Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
  • Fliisist filtrikott: 3 tk., 3-kihiline

Seadmed

  • Pöördlüliti (sees/väljas)
  • Puhuri funktsioon
  • Käepideme parkimisasend seadme peal
  • Imivooliku hoiustamine seadmel
  • Lisatarvikute hoiustamine seadmel
  • Väikeste asjade hoiustamiskoht
  • Kokkuklapitav käepide
  • Kaablikonks
  • Parkimisasend
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • Vastupidav põrkeraud
  • Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
  • Vaibad
  • Kõvakattega põrandad
  • Polster
  • Polsterdatud mööbel
  • Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
  • Vedelikud
Lisatarvikud
