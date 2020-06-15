Vee- ja tolmuimeja WD 3 S V-15/6/20 Home on ideaalne masin kodumajapidamistele just oma väikese energiatarbimise tõttu – selle võimsus on vaid 1000 W. Tänu oma eritarvikutele ja filtrisüsteemile on see ideaalne kuiva mustuse, vee ja klaasikildude imemiseks. Tolmuimejal on töökindel 15 l roostevabast terasest konteiner, 6 m juhe ja 2 m imivoolik koos eemaldatava käepidemega, mis muudab tolmuimemise mugavaks ka kitsastes oludes. Lisaks on seadmel lülitatav põrandaotsik vaipade ja kõvade põrandapindade sügavpuhastuseks, polstriotsik polsterdatud mööbli õrnatoimeliseks puhastuseks, 3 fliisist tolmukotti, imivooliku hoiukoht ja masina ülaosas asuv tarvikute hoiukoht, praktiline puhumisfunktsioon, pöördlüliti masina sisse ja välja lülitamiseks, lukustussüsteem „Pull & Push“ konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks ja ergonoomilise kujuga kandesang. Torud ja põrandaotsiku saab mugavalt parkida põrkeraual olevatesse hoidikutesse.