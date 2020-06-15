Vee- ja tolmuimeja WD 3 V-15/6/20 (YYY)

Üks masin, mitu hüve: WD 3 V-15/6/20 avaldab muljet oma 15-liitrise plastkonteineri, üheosalise kassettfiltri, 6 m juhtme ning 2 m imivoolikuga, mis teevad masina ülivõimsaks.

WD 3 V-15/6/20 on võimas ja energiatõhus ning energiatarve on vaid 1000 W. Masin ning imivoolik ja kiirkinnitusega põrandaotsik ühtivad üksteisega ideaalselt – nii saavutate parimad puhastustulemused kuiva, märja, peene ja jämedama mustuse koristamisel. Vee- ja tolmuimeja on muljetavaldav oma kompaktse disaini ning töökindla 15-liitrise plastkonteineri, 6 m juhtme, 2 m imivooliku ja fliisist tolmukotiga. Tänu üheosalisele kassettfiltrile on filtrit vahetamata võimalik imeda nii märga kui ka kuiva mustust. Puhumisfunktsioon on kasulik raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Vooliku saab ruumisäästlikult riputada masina ülaosale ja seega ruumi säästa. Toitejuhtme saab kerida juhtmekonksu ümber, torud ja põrandaotsikud kinnitada põrkerauale. Lukustussüsteem „Pull & Push“ võimaldab konteinerit lihtsasti avada ja sulgeda. Tolmuimeja käepide on eemaldatav ja lisatarvikuid saab ühendada ka otse imivooliku külge. Nutikas: tööriistu ja väiksemaid komponente saab mugavalt asetada masina ülaosal olevale alale. Ergonoomilise kujuga kandesang võimaldab seadet mugavalt transportida.

Omadused ja tulu
Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
  • Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
  • Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
  • Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
  • Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
  • Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Käepideme hoiukoht seadmel
  • Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
  • Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
  • Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
  • Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
  • Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 1000
Imemisvõimsus (W) 230
Vaakum (mbar) max. 230
Õhuvoolu hulk (l/s) max. 45
Konteineri maht (l) 15
Konteineri materjal Plastmass
Värviline komponent Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
Toitekaabel (m) 6
Nominaalne lisatarvikute laius (mm) 35
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Helirõhutase (dB(A)) 74
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,6
Kaal, sh pakend (kg) 6,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 349 x 328 x 457

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
  • Imemisvooliku materjal: Plastmass
  • Eemaldatav käepide
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 0.5 m
  • Torude nimilaius: 35 mm
  • Torude materjal: Plastmass
  • Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: Tselluloos
  • Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline

Seadmed

  • Pöördlüliti (sees/väljas)
  • Puhuri funktsioon
  • Käepideme parkimisasend seadme peal
  • Imivooliku hoiustamine seadmel
  • Lisatarvikute hoiustamine seadmel
  • Väikeste asjade hoiustamiskoht
  • Kokkuklapitav käepide
  • Kaablikonks
  • Parkimisasend
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • Vastupidav põrkeraud
  • Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
  • Terrass
  • Autosalongid
  • Garaaž
  • Töökoda
  • Kelder
  • Vedelikud
  • Tuulekojad
  • Hobiruumid
Lisatarvikud
