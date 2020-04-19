Vee- ja tolmuimeja WD 3 V-19/4/20
Vee- ja tolmuimeja WD 3 V-19/4/20 on võimas ja tõhus: 19 l plastkonteiner, 4 m kaabel, 2 m imivoolik ja kassetifilter tagavad parimad puhastustulemused.
WD 3 V-19/4/20 on võimas ja energiatõhus seade, mille nimisisendvõimsus on vaid 1000 vatti. Seade, imivoolik ja "Clips" põrandaotsik on optimaalselt kohandatud suurepärasteks tulemusteks igasuguse mustusega. Tolmuimejal on kompaktne disain, 19 l plastkonteiner, 4 m kaabel, 2 m imivoolik ja fliisist filtrikott. Ühes tükis kassetifilter võimaldab imeda märga ja kuiva mustust filtrit vahetamata. Puhumisfunktsioon on abiks raskesti ligipääsetavates kohtades. Voolikut saab ruumi säästmiseks riputada seadme pea külge. Kaabli jaoks on konks ning torude ja otsikute jaoks kohad põrkeraual. Pull & Push süsteem muudab konteineri avamise lihtsaks. Käepide on eemaldatav, et kinnitada tarvikud otse vooliku külge. Tööriistu saab hoida seadme peal asuval pinnal.
Omadused ja tulu
KassettfilterMärja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidikRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Imivooliku hoiustamine seadmelImivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|230
|Vaakum (mbar)
|max. 230
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 45
|Konteineri maht (l)
|19
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 528
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Töökoda
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.