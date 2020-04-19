WD 3 V-19/4/20 on võimas ja energiatõhus seade, mille nimisisendvõimsus on vaid 1000 vatti. Seade, imivoolik ja "Clips" põrandaotsik on optimaalselt kohandatud suurepärasteks tulemusteks igasuguse mustusega. Tolmuimejal on kompaktne disain, 19 l plastkonteiner, 4 m kaabel, 2 m imivoolik ja fliisist filtrikott. Ühes tükis kassetifilter võimaldab imeda märga ja kuiva mustust filtrit vahetamata. Puhumisfunktsioon on abiks raskesti ligipääsetavates kohtades. Voolikut saab ruumi säästmiseks riputada seadme pea külge. Kaabli jaoks on konks ning torude ja otsikute jaoks kohad põrkeraual. Pull & Push süsteem muudab konteineri avamise lihtsaks. Käepide on eemaldatav, et kinnitada tarvikud otse vooliku külge. Tööriistu saab hoida seadme peal asuval pinnal.