Akuga vee- ja tolmuimeja WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22

Kaks 18 V akut varustavad võimsat 36 V mootorit: WD 4-18 kahe akukomplektiga märg- ja kuivtolmuimeja 20-liitrise plastmahuti, 2,2 m imemisvooliku, puhurifunktsiooni ja plaatfiltriga.

Piirnagutete tolmuimemine: toiteallikaks on kaks 18-voldist akut ja võimas 36-voldine mootor. WD 4-18 Dual Battery Set aku-märg- ja kuivtolmuimeja on osa 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormist ja ühendab endas võimsa imemise muljetavaldava liikumisvabadusega tolmuimemisel. Seade ühendab suurepäraselt 2,2-meetrise imemisvooliku ja klambritega põrandaotsiku ning suudab märja, peene või jämeda mustuse kiiresti eemaldada. Tolmuimejal on löögikindel 20-liitrine plastmahuti, fliisist filtrikott ja lame kurdfilter, mis sobib pidevaks märg- ja kuivtolmuimemiseks ilma filtrit vahetamata. Tänu patenteeritud eemaldamistehnoloogiale saab filtrit eemaldada ja puhastada sekunditega – ilma mustusega kokku puutumata. Kui tolmuimemine pole võimalik, saab kasutada puhuri funktsiooni. Imivooliku hoiustamine on ruumisäästlik; lihtsalt riputage see kindlalt seadme külge. Torud ja põrandaotsik on samuti kiiresti ja mugavalt pargitavad tolmuimeja külge. Muude funktsioonide hulka kuuluvad ergonoomiline kandesang ja "Pull & Push" lukustussüsteem konteineri hõlpsaks avamiseks ja sulgemiseks. Kaks 18 V Kärcher Battery Power akut ja akulaadija kuuluvad tarnekomplekti.

Omadused ja tulu
Akuga vee- ja tolmuimeja WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22: Kassettfilter
Võimas 36 V mootor, mille toiteallikaks on kaks 18 V liitiumioonakut. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Kärcheri kodu- ja aiasarja suurima imemisvõimsusega aku- ja kuivtolmuimeja.
Akuga vee- ja tolmuimeja WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22: Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogia
Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata.
Akuga vee- ja tolmuimeja WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22: Praktiline puhumisfunktsioon
Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
Praktiline tarvikute hoiustamine
  • Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
  • Seadme kompaktne hoiustamine.
Imivooliku hoiustamine seadmel
  • Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
  • Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Fliisist filtrikott
  • Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
  • Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
  • Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
  • Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
  • Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
  • Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
  • Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Mootori pinge (V) 36
Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Nimisisendvõimsus (W) 380
Imemisvõimsus (W) 100
Vaakum (mbar) max. 150
Õhuvoolu hulk (l/s) max. 32
Konteineri maht (l) 20
Konteineri materjal Plastmass
Värviline komponent Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
Nominaalne lisatarvikute laius (mm) 35
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 5
Vaja minevate akude arv (tk.) 2
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) u. 28 (5,0 Ah)
Aku laadimisaeg (min) 143
Väljundi võimsus (A) 2,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Helirõhutase (dB(A)) 66
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 6,6
Kaal, sh pakend (kg) 12,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 385 x 411 x 526

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 18 V / 5,0 Ah aku Aku (2 tk.)
  • Laadija: 18 V akutoitega kiirlaadija (2 tk.)
  • Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
  • Imemisvooliku materjal: Plastmass
  • Eemaldatav käepide
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 0.5 m
  • Torude nimilaius: 35 mm
  • Torude materjal: Plastmass
  • Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
  • Pragude puhastamise otsik
  • Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
  • Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline

Seadmed

  • Nutikas ekraan: akusse integreeritud
  • Puhuri funktsioon
  • Parkimisasend
  • Käepideme parkimisasend seadme peal
  • Imivooliku hoiustamine seadmel
  • Lisatarvikute hoiustamine seadmel
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • Vastupidav põrkeraud
  • Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
  • Töökoda
  • Terrass
  • Koduaia ümbruse alad
  • Kuurid
  • Autosalongid
  • Vedelikud
  • Garaaž
  • Kelder
  • Tuulekojad
  • Hobiruumid
Lisatarvikud
