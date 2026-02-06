Akuga vee- ja tolmuimeja WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
Kaks 18 V akut varustavad võimsat 36 V mootorit: WD 4-18 kahe akukomplektiga märg- ja kuivtolmuimeja 20-liitrise plastmahuti, 2,2 m imemisvooliku, puhurifunktsiooni ja plaatfiltriga.
Piirnagutete tolmuimemine: toiteallikaks on kaks 18-voldist akut ja võimas 36-voldine mootor. WD 4-18 Dual Battery Set aku-märg- ja kuivtolmuimeja on osa 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormist ja ühendab endas võimsa imemise muljetavaldava liikumisvabadusega tolmuimemisel. Seade ühendab suurepäraselt 2,2-meetrise imemisvooliku ja klambritega põrandaotsiku ning suudab märja, peene või jämeda mustuse kiiresti eemaldada. Tolmuimejal on löögikindel 20-liitrine plastmahuti, fliisist filtrikott ja lame kurdfilter, mis sobib pidevaks märg- ja kuivtolmuimemiseks ilma filtrit vahetamata. Tänu patenteeritud eemaldamistehnoloogiale saab filtrit eemaldada ja puhastada sekunditega – ilma mustusega kokku puutumata. Kui tolmuimemine pole võimalik, saab kasutada puhuri funktsiooni. Imivooliku hoiustamine on ruumisäästlik; lihtsalt riputage see kindlalt seadme külge. Torud ja põrandaotsik on samuti kiiresti ja mugavalt pargitavad tolmuimeja külge. Muude funktsioonide hulka kuuluvad ergonoomiline kandesang ja "Pull & Push" lukustussüsteem konteineri hõlpsaks avamiseks ja sulgemiseks. Kaks 18 V Kärcher Battery Power akut ja akulaadija kuuluvad tarnekomplekti.
Omadused ja tulu
KassettfilterVõimas 36 V mootor, mille toiteallikaks on kaks 18 V liitiumioonakut. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Kärcheri kodu- ja aiasarja suurima imemisvõimsusega aku- ja kuivtolmuimeja.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiaFiltri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
Praktiline tarvikute hoiustamine
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Seadme kompaktne hoiustamine.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mootori pinge (V)
|36
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|380
|Imemisvõimsus (W)
|100
|Vaakum (mbar)
|max. 150
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 32
|Konteineri maht (l)
|20
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|2
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 28 (5,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|143
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 411 x 526
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 5,0 Ah aku Aku (2 tk.)
- Laadija: 18 V akutoitega kiirlaadija (2 tk.)
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Nutikas ekraan: akusse integreeritud
- Puhuri funktsioon
- Parkimisasend
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Terrass
- Koduaia ümbruse alad
- Kuurid
- Autosalongid
- Vedelikud
- Garaaž
- Kelder
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.