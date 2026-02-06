Kahekordse võimsusega tolmuimeja: kaks 18-voldist akut varustavad energiaga suure jõudlusega 36-voldist mootorit nõudlike puhastustööde jaoks. WD 4-18 Dual aku märg- ja kuivtolmuimeja on osa 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormist ja pakub tolmuimemisel maksimaalset liikumisvabadust. Seade ühendab suurepäraselt 2,2-meetrise imemisvooliku ja klambritega põrandaotsiku ning suudab märja, peene või jämeda mustuse kiiresti eemaldada. Tolmuimejal on löögikindel 20-liitrine plastmahuti, fliisist filtrikott ja lame kurdfilter, mis sobib pidevaks märg- ja kuivtolmuimemiseks ilma filtrit vahetamata. Tänu patenteeritud eemaldamistehnoloogiale saab filtrit eemaldada ja puhastada sekunditega – ilma mustusega kokku puutumata. Kui tolmuimemine pole võimalik, saab kasutada puhuri funktsiooni. Imivooliku hoiustamine on ruumisäästlik; lihtsalt riputage see kindlalt seadme korpuse külge. Torud ja põrandaotsik on samuti kiiresti ja mugavalt pargtavad seadme külge. Muude funktsioonide hulka kuuluvad ergonoomiline kandesang ja "Pull & Push" lukustussüsteem konteineri hõlpsaks avamiseks ja sulgemiseks.