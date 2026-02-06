Valmis, kui teie olete: toiteallikaks on kaks 18-voldist akut ja võimas 36-voldine mootor. WD 4-18 S Dual Battery Set akuga märg- ja kuivtolmuimeja on osa 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormist ja ühendab endas võimsa imemise suure liikumisvabadusega tolmuimemisel. Seade ühendab suurepäraselt 2,2-meetrise imemisvooliku ja klambritega põrandaotsiku ning suudab märja, peene või jämeda mustuse kiiresti eemaldada. Tolmuimejal on tugev 20-liitrine roostevabast terasest anum, fliisist filtrikott ja lame kurdfilter, mis sobib pidevaks märg- ja kuivtolmuimemiseks filtrit vahetamata. Tänu patenteeritud eemaldamistehnoloogiale saab filtrit eemaldada ja puhastada sekunditega – ilma mustusega kokku puutumata. Kui tolmuimemine pole võimalik, saab kasutada puhuri funktsiooni. Imivooliku hoidla on ruumisäästlik; lihtsalt riputage see kindlalt seadme külge. Torud ja põrandaotsik on samuti kiiresti ja mugavalt pargitavad tolmuimeja külge. Muude funktsioonide hulka kuuluvad ergonoomiline kandesang ja "Pull & Push" lukustussüsteem konteineri hõlpsaks avamiseks ja sulgemiseks. Kaks 18 V Kärcher Battery Power akut ja akulaadija kuuluvad tarnekomplekti.