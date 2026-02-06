Akuga vee- ja tolmuimeja WD 4-18 S Dual V-20/22
Toiteallikaks on kaks 18 V akut võimsa 36 V mootori jaoks. WD 4-18 S Dual aku märg- ja kuivtolmuimeja lame volditud filtri, puhurifunktsiooni, 20-liitrise roostevabast terasest mahuti ja 2,2 m imemisvoolikuga.
Võimas ja kaasaskantav: WD 4-18 S kahe akuga märg- ja kuivtolmuimeja 36-voldine mootor saab toite kahest 18-voldist akust, mis tagavad võimsa imemise ja maksimaalse liikumisvabaduse tolmuimemisel. Aku märg- ja kuivtolmuimeja on osa 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormist ja eemaldab märja, peene või jämeda mustuse hetkega. Tolmuimejal on tugev 20-liitrine roostevabast terasest anum, 2,2-meetrine imemisvoolik, klambritega põrandaotsik, fliisist filtrikott ja mugav lame kurdfilter, mis sobib pidevaks märg- ja kuivtolmuimejaks filtrit vahetamata. Tänu patenteeritud eemaldamistehnoloogiale saab filtrit eemaldada ja puhastada sekunditega – ilma mustusega kokku puutumata. Kui tolmuimemine pole võimalik, saab kasutada puhuri funktsiooni. Imivooliku hoiustamine on ruumisäästlik; lihtsalt riputage see kindlalt seadme külge. Torud ja põrandaotsik on samuti kiiresti ja mugavalt pargitavad tolmuimeja külge. Muude funktsioonide hulka kuuluvad ergonoomiline kandesang ja "Pull & Push" lukustussüsteem konteineri hõlpsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Omadused ja tulu
KassettfilterVõimas 36 V mootor, mille toiteallikaks on kaks 18 V liitiumioonakut. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Kärcheri kodu- ja aiasarja suurima imemisvõimsusega aku- ja kuivtolmuimeja.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiaFiltri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Praktiline tarvikute hoiustamine
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Seadme kompaktne hoiustamine.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mootori pinge (V)
|36
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|380
|Imemisvõimsus (W)
|100
|Vaakum (mbar)
|max. 150
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 32
|Konteineri maht (l)
|20
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|2
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 14 (2,5 Ah) / u. 28 (5,0 Ah)
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 356 x 524
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Puhuri funktsioon
- Parkimisasend
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Terrass
- Koduaia ümbruse alad
- Kuurid
- Autosalongid
- Vedelikud
- Garaaž
- Kelder
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.