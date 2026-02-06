Võimas ja kaasaskantav: WD 4-18 S kahe akuga märg- ja kuivtolmuimeja 36-voldine mootor saab toite kahest 18-voldist akust, mis tagavad võimsa imemise ja maksimaalse liikumisvabaduse tolmuimemisel. Aku märg- ja kuivtolmuimeja on osa 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormist ja eemaldab märja, peene või jämeda mustuse hetkega. Tolmuimejal on tugev 20-liitrine roostevabast terasest anum, 2,2-meetrine imemisvoolik, klambritega põrandaotsik, fliisist filtrikott ja mugav lame kurdfilter, mis sobib pidevaks märg- ja kuivtolmuimejaks filtrit vahetamata. Tänu patenteeritud eemaldamistehnoloogiale saab filtrit eemaldada ja puhastada sekunditega – ilma mustusega kokku puutumata. Kui tolmuimemine pole võimalik, saab kasutada puhuri funktsiooni. Imivooliku hoiustamine on ruumisäästlik; lihtsalt riputage see kindlalt seadme külge. Torud ja põrandaotsik on samuti kiiresti ja mugavalt pargitavad tolmuimeja külge. Muude funktsioonide hulka kuuluvad ergonoomiline kandesang ja "Pull & Push" lukustussüsteem konteineri hõlpsaks avamiseks ja sulgemiseks.