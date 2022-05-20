Vee- ja tolmuimeja WD 4 P S V-20/5/22
Võimas vee-ja tolmuimeja: 20 L roostevabast terasest konteineriga, lapik kurdfiltriga, 5 m kaabliga ja 2.2 m imivoolikuga ning täiendava puhumisfunktsiooni ja integreeritud pistikupesaga.
Võimas ja energiasäästlik vaid 1000-vatise energiatarbega: Vee- ja tolmuimeja WD 4 P S V-20/5/22 ning selle põrandaotsiku ja imivooliku töö on ideaalselt koordineeritud, saavutades nii säravpuhta tulemuse. Masin eemaldab kogu märja, kuiva, peene ja jämedama mustuse ilma igasuguste katkestuste ja filtri vahetamiseta. Komplektis on 20 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe, 2,2 m imivoolik, klambritega põrandaotsik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. WD 4 P S V-20/5/22 on võimalik masinaga ühendada elektritööriistu automaatse sisse/välja lülitiga integreeritud pistikupesa kaudu. Tänu patenteeritud tehnoloogiale saab vee- ja tolmuimejal filtrit eemaldada hõlpsasti vaid mõne sekundiga – ja seda ilma tolmuga kokku puutumata. Kus tolmuimemine pole võimalik, saab kasutada WD 4 puhumisfunktsiooni. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikud otse imivooliku külge kinnitada. Voolikut saab kompaktselt hoiustada seadme ülaosal.Konteineri lihtsaks avamiseks ning sulgemiseks on masinal ka „Push & Pull“ lukustussüsteem. Seadme mugavaks transportimiseks on sel ergonoomilise kujuga kandesang.
Omadused ja tulu
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiaFiltri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata.
Imivooliku hoiustamine seadmelImivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriistade ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1100
|Imemisvõimsus (W)
|240
|Vaakum (mbar)
|max. 240
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 55
|Konteineri maht (l)
|20
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|5
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Autosalongid
- Garaaž
- Terrass
- Kelder
- Vedelikud
- Hobiruumid
- Tuulekojad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.