Võimas ja energiasäästlik vaid 1000-vatise energiatarbega: Vee- ja tolmuimeja WD 4 P S V-20/5/22 ning selle põrandaotsiku ja imivooliku töö on ideaalselt koordineeritud, saavutades nii säravpuhta tulemuse. Masin eemaldab kogu märja, kuiva, peene ja jämedama mustuse ilma igasuguste katkestuste ja filtri vahetamiseta. Komplektis on 20 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe, 2,2 m imivoolik, klambritega põrandaotsik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. WD 4 P S V-20/5/22 on võimalik masinaga ühendada elektritööriistu automaatse sisse/välja lülitiga integreeritud pistikupesa kaudu. Tänu patenteeritud tehnoloogiale saab vee- ja tolmuimejal filtrit eemaldada hõlpsasti vaid mõne sekundiga – ja seda ilma tolmuga kokku puutumata. Kus tolmuimemine pole võimalik, saab kasutada WD 4 puhumisfunktsiooni. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikud otse imivooliku külge kinnitada. Voolikut saab kompaktselt hoiustada seadme ülaosal.Konteineri lihtsaks avamiseks ning sulgemiseks on masinal ka „Push & Pull“ lukustussüsteem. Seadme mugavaks transportimiseks on sel ergonoomilise kujuga kandesang.