Vee- ja tolmuimeja WD 4 S V-20/5/22
Energiatõhus ja suure jõudlusega: vee- ja tolmuimeja WD 4 S V-20/5/22, millel on 20 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe ja 2,2 m imivoolik, on esmaklassilise imemisvõimsusega ja eemaldab kõik tolmukübemed.
Suur imemisvõimsus ja energiasäästlik töö vaid 1000-vatise energiatarbega. Kuna põrandaotsiku, imivooliku ja masina töö on ideaalselt koordineeritud, saavutate säravpuhta tulemuse ning eemaldate kogu märja, kuiva, peene ja jämedama mustuse ilma igasuguste katkestuste ja filtri vahetamiseta. Mudelil WD 4 S V-20/5/22 on töökindel 20 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe, 2,2 m imivoolik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. Tänu patenteeritud tehnoloogiale saab vee- ja tolmuimeja filtrit eemaldada lihtsasti ja kiiresti vaid mõne sekundiga – ja seda ilma tolmuga kokku puutumata. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikud otse imemisvooliku külge kinnitada. Voolikut saab kompaktselt hoiustada seadme ülaosal. Seal on ka piisavalt ruumi väiksemate tarvikute hoiustamiseks. Põrkeraual olev parkimisasend võimaldab kiiresti ja mugavalt hoiustada ka torusid ja põrandaotsikut. Lisaks on seadmel konteineri lihtsaks avamiseks ka lukustussüsteem „Push & Pull“ ja ergonoomilise kujuga kandesang seadme mugavaks transportimiseks.
Omadused ja tulu
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiaFiltri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Imivooliku hoiustamine seadmelImivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidikRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriistade ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|240
|Vaakum (mbar)
|max. 240
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 55
|Konteineri maht (l)
|20
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|5
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Lapik kurdfilter: eemaldatavas filtrikassetis
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Töökoda
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
