Suur imemisvõimsus ja energiasäästlik töö vaid 1000-vatise energiatarbega. Kuna põrandaotsiku, imivooliku ja masina töö on ideaalselt koordineeritud, saavutate säravpuhta tulemuse ning eemaldate kogu märja, kuiva, peene ja jämedama mustuse ilma igasuguste katkestuste ja filtri vahetamiseta. Mudelil WD 4 S V-20/5/22 on töökindel 20 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe, 2,2 m imivoolik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. Tänu patenteeritud tehnoloogiale saab vee- ja tolmuimeja filtrit eemaldada lihtsasti ja kiiresti vaid mõne sekundiga – ja seda ilma tolmuga kokku puutumata. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikud otse imemisvooliku külge kinnitada. Voolikut saab kompaktselt hoiustada seadme ülaosal. Seal on ka piisavalt ruumi väiksemate tarvikute hoiustamiseks. Põrkeraual olev parkimisasend võimaldab kiiresti ja mugavalt hoiustada ka torusid ja põrandaotsikut. Lisaks on seadmel konteineri lihtsaks avamiseks ka lukustussüsteem „Push & Pull“ ja ergonoomilise kujuga kandesang seadme mugavaks transportimiseks.