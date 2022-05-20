Vee- ja tolmuimeja WD 4 S V-20/5/22
Võimas ja energiasäästlik vee-ja tolmuimeja: 20 liitrise roostevabast terasest konteineriga, mugava lapik kurdfiltriga, 5 m kaabliga, 2.2 m imivoolikuga ning täiendava puhumisfunktsiooniga.
Suur imemisvõimsus ja energiasäästlik töö vaid 1000 W energiatarbega. WD 4 V-20/5/22 põrandaotsiku ja imivooliku töö on optimaalselt koordineeritud masinaga, saavutades säravpuhas tulemus. Märja, kuiva, peene ja jämedama mustuse eemaldamine ilma igasuguste katkestuste ja filtri vahetamiseta. WD 4 V-20/5/22 on töökindla 20 l roostevabast terasest konteineri, 5 m juhtme, 2,2 m imivoolikuga. Komplekti kuulub lisaks lapik kurdfilter, fliisist tolmukott ja pragude otsik. Tänu patenteeritud tehnoloogiale saab vee- ja tolmuimejal filtrit eemaldada hõlpsasti vaid mõne sekundiga – ja seda ilma tolmuga kokku puutumata. Kus tolmuimemine pole võimalik, saab kasutada WD 4 puhumisfunktsiooni. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikud otse imivooliku külge kinnitada. Voolikut saab kompaktselt hoiustada seadme ülaosal.Konteineri lihtsaks avamiseks ning sulgemiseks on masinal ka „Push & Pull“ lukustussüsteem. Seadme mugavaks transportimiseks on sel ergonoomilise kujuga kandesang.
Omadused ja tulu
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiaFiltri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata.
Imivooliku hoiustamine seadmelImivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidikRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Fliisist filtrikott koos praktilise lukustussüsteemiga
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriistade ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1100
|Imemisvõimsus (W)
|240
|Vaakum (mbar)
|max. 240
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 55
|Konteineri maht (l)
|20
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|5
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|10
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Töökoda
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
