Vee- ja tolmuimeja WD 4 S V-20/5/22

Võimas ja energiasäästlik vee-ja tolmuimeja: 20 liitrise roostevabast terasest konteineriga, mugava lapik kurdfiltriga, 5 m kaabliga, 2.2 m imivoolikuga ning täiendava puhumisfunktsiooniga.

Suur imemisvõimsus ja energiasäästlik töö vaid 1000 W energiatarbega. WD 4 V-20/5/22 põrandaotsiku ja imivooliku töö on optimaalselt koordineeritud masinaga, saavutades säravpuhas tulemus. Märja, kuiva, peene ja jämedama mustuse eemaldamine ilma igasuguste katkestuste ja filtri vahetamiseta. WD 4 V-20/5/22 on töökindla 20 l roostevabast terasest konteineri, 5 m juhtme, 2,2 m imivoolikuga. Komplekti kuulub lisaks lapik kurdfilter, fliisist tolmukott ja pragude otsik. Tänu patenteeritud tehnoloogiale saab vee- ja tolmuimejal filtrit eemaldada hõlpsasti vaid mõne sekundiga – ja seda ilma tolmuga kokku puutumata. Kus tolmuimemine pole võimalik, saab kasutada WD 4 puhumisfunktsiooni. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikud otse imivooliku külge kinnitada. Voolikut saab kompaktselt hoiustada seadme ülaosal.Konteineri lihtsaks avamiseks ning sulgemiseks on masinal ka „Push & Pull“ lukustussüsteem. Seadme mugavaks transportimiseks on sel ergonoomilise kujuga kandesang.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja WD 4 S V-20/5/22: Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogia
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogia
Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata.
Vee- ja tolmuimeja WD 4 S V-20/5/22: Imivooliku hoiustamine seadmel
Imivooliku hoiustamine seadmel
Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Vee- ja tolmuimeja WD 4 S V-20/5/22: Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Fliisist filtrikott koos praktilise lukustussüsteemiga
  • Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
  • Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Praktiline puhumisfunktsioon
  • Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
  • Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
Praktiline parkimisasend
  • Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Riiul hoiustamiseks
  • Tööriistade ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Käepideme hoiukoht seadmel
  • Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Eemaldatav käepide
  • Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
  • Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
  • Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
  • Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 1100
Imemisvõimsus (W) 240
Vaakum (mbar) max. 240
Õhuvoolu hulk (l/s) max. 55
Konteineri maht (l) 20
Konteineri materjal Roostevaba teras
Värviline komponent Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
Toitekaabel (m) 5
Nominaalne lisatarvikute laius (mm) 35
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Helirõhutase (dB(A)) 73
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 7,2
Kaal, sh pakend (kg) 10
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 384 x 365 x 524

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
  • Imemisvooliku materjal: Plastmass
  • Eemaldatav käepide
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 0.5 m
  • Torude nimilaius: 35 mm
  • Torude materjal: Plastmass
  • Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
  • Pragude puhastamise otsik
  • Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
  • Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline

Seadmed

  • Pöördlüliti (sees/väljas)
  • Puhuri funktsioon
  • Käepideme parkimisasend seadme peal
  • Imivooliku hoiustamine seadmel
  • Lisatarvikute hoiustamine seadmel
  • Väikeste asjade hoiustamiskoht
  • Kaablikonks
  • Parkimisasend
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • Vastupidav põrkeraud
  • Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Vee- ja tolmuimeja WD 4 S V-20/5/22
Kasutusvaldkonnad
  • Terrass
  • Autosalongid
  • Garaaž
  • Töökoda
  • Kelder
  • Vedelikud
  • Tuulekojad
  • Hobiruumid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.