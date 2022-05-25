Suure imemisvõimsuse ja energiatõhususega WD 5 Control 25/5/22 tagab suurepärased tulemused igasuguse mustusega. Kinnitades 2-ühes kaugjuhtimispuldi imivooliku külge, saab tolmuimejat mugavalt käivitada ja peatada ilma seadmeni minemata. Akutööriistadega töötades lülitub tolmuimeja tänu vibratsioonituvastusele automaatselt sisse. Patenteeritud filtri eemaldamise tehnoloogia lubab vahetada lamefiltrit mustusega kokku puutumata ning filtripuhastusfunktsioon taastab imivõimsuse kiiresti. Power Control funktsioon võimaldab imemisvõimsust sujuvalt reguleerida. Seadmel on ka puhumisfunktsioon, 25 l plastkonteiner, 5 m kaabel ja 2,2 m imivoolik. Tarvikuid saab hoiustada otse seadmel.