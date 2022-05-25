Vee- ja tolmuimeja WD 5 Control 25/5/22
Mudel WD 5 Control 25/5/22 on varustatud 25-liitrise konteineri, 2-ühes kaugjuhtimispuldi (imemise ja filtri puhastamise juhtimiseks), filtri eemaldamise tehnoloogia ning imemisvõimsuse reguleerimise funktsiooniga.
Suure imemisvõimsuse ja energiatõhususega WD 5 Control 25/5/22 tagab suurepärased tulemused igasuguse mustusega. Kinnitades 2-ühes kaugjuhtimispuldi imivooliku külge, saab tolmuimejat mugavalt käivitada ja peatada ilma seadmeni minemata. Akutööriistadega töötades lülitub tolmuimeja tänu vibratsioonituvastusele automaatselt sisse. Patenteeritud filtri eemaldamise tehnoloogia lubab vahetada lamefiltrit mustusega kokku puutumata ning filtripuhastusfunktsioon taastab imivõimsuse kiiresti. Power Control funktsioon võimaldab imemisvõimsust sujuvalt reguleerida. Seadmel on ka puhumisfunktsioon, 25 l plastkonteiner, 5 m kaabel ja 2,2 m imivoolik. Tarvikuid saab hoiustada otse seadmel.
Omadused ja tulu
2-in-1 kaugjuhtimispultFunktsioon 1: võimaldab märg- ja kuivtolmuimejat Bluetoothi kaudu sisse/välja lülitada, vajutades kaugjuhtimispulti imivoolikul.
Kaks-ühes kaugjuhtimispult: automaatne vibratsioonituvastusFunktsioon 2: automaatrežiimis lülitab vibratsioonituvastus märg- ja kuivtolmuimeja sisse/välja niipea, kui akutoitega tööriist käivitub või seiskub. Automaatrežiimis jätkab tolmuimeja töötamist paar sekundit pärast tööriista väljalülitamist, et eemaldada kogu jääkmustus. Tolmuvabaks tööks!
Power ControlSeadme imemisvõimsust saab pöördlülitiga astmeteta reguleerida (min kuni max), et kohanduda iga rakendusega.
Filtripuhastus ja patenteeritud filtri eemaldamise tehnoloogia
- Võimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega.
- Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Rattapidur
- Märg- ja kuivtolmuimeja on stabiilne isegi kuni 10° kalletel.
Vooliku, kaabli ja tarvikute hoidik seadme peal
- Imivoolikut saab hoida seadme peal. Intuitiivsed kinnitusvõimalused nii vasaku- kui paremakäelistele.
- Ruumisäästlik ja turvaline tarvikute hoidik. Toitekaablit saab hoida integreeritud konksudel.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Jätkusuutlikkuse omadused
- Valmistatud 20% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Pakend on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1200
|Imemisvõimsus (W)
|280
|Vaakum (mbar)
|max. 260
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 70
|Konteineri maht (l)
|25
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|5
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|12
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- 2-in-1 kaugjuhtimispult
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
- Pöörlevad rattad piduriga: 1 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Renoveerimistööd
- Autosalongid
- Garaaž
- Töökoda
- Terrass
- Vedelikud
- Kelder
- Hobiruumid
- Tuulekojad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.