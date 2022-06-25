Vee- ja tolmuimeja WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
Väga võimas ja energiatõhus tolmuimeja töökodadele: vee- ja tolmuimeja WD 5 P S Workshop, millel on 25 l roostevabast terasest konteiner, automaatse sisse- ja väljalülitusega toitepistik, filtripuhastusfunktsioon ja eritarvikud.
Asendamatu abimees igasse hobitöökotta: mitmekülgne eritolmuimeja WD 5 P S V-25/5/22. Kuigi masina nominaalvõimsus on kõigest 1100 vatti, on see äärmiselt võimas ning lisaks sellele ka muljetavaldavalt säästlik. Sellel vee- ja tolmuimejal on töökindel 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe, 2,2 m imivoolik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. Tänu pööratavale otsikule saab sellega põrandatelt kiiresti eemaldada saepuru ja puidulaastud. Tundlikumad pinnad, näiteks puitpinnad või asju täis tööpingi saab hõlpsasti puhastada imemisharja abil. Tänu eemaldatavale käepidemele saab erinevaid otsakuid kinnitada otse imivooliku külge, tagades nii vaevata töö ka kitsastes oludes. Kohtades, kus tolmuimemine ei ole võimalik, tuleb tolmu eemaldamiseks appi praktiline puhumisfunktsioon. Seadmel on veelgi praktilisi omadusi: elektritööriistad saab ühendada otse seadmel olevasse toitepistikusse, millel on automaatne sisse ja välja lülitamise lüliti. Nii imetakse saagimise või lihvimise tulemusena tekkinud tolm otse masinasse. Loomulikult on tolmuimejal ka muud Kärcheri vee- ja tolmuimejate juba teada-tuntud tarvikud.
Omadused ja tulu
Spetsiaalsed lisatarvikud tööpinkide puhastamiseksKiire ja põhjalik tööpinkide puhastus pehmete harjastega imemisharjaga. Õrnatoimeline pindade suhtes ja seega sobib tundlike pindade puhastamiseks.
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Erakordne filtripuhastussüsteemVõimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega. Seadme imemisvõimsus taastub kiiresti.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogia
- Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata.
- Märg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse lihtne eemaldamine, nt kruusa.
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ohutult hoiustada seadme ülaosal.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Lisatarvikute ruumisäästlik ja turvaline hoiustamine.
- Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1100
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|280
|Vaakum (mbar)
|max. 260
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 70
|Konteineri maht (l)
|25
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|5
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Painduv imemisvoolik: 1 m, 35 mm
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Pehmete harjastega imemispintsel
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 5 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Renoveerimistööd
- Terrass
- Kelder
- Vedelikud
Lisatarvikud
