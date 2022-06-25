Asendamatu abimees igasse hobitöökotta: mitmekülgne eritolmuimeja WD 5 P S V-25/5/22. Kuigi masina nominaalvõimsus on kõigest 1100 vatti, on see äärmiselt võimas ning lisaks sellele ka muljetavaldavalt säästlik. Sellel vee- ja tolmuimejal on töökindel 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe, 2,2 m imivoolik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. Tänu pööratavale otsikule saab sellega põrandatelt kiiresti eemaldada saepuru ja puidulaastud. Tundlikumad pinnad, näiteks puitpinnad või asju täis tööpingi saab hõlpsasti puhastada imemisharja abil. Tänu eemaldatavale käepidemele saab erinevaid otsakuid kinnitada otse imivooliku külge, tagades nii vaevata töö ka kitsastes oludes. Kohtades, kus tolmuimemine ei ole võimalik, tuleb tolmu eemaldamiseks appi praktiline puhumisfunktsioon. Seadmel on veelgi praktilisi omadusi: elektritööriistad saab ühendada otse seadmel olevasse toitepistikusse, millel on automaatne sisse ja välja lülitamise lüliti. Nii imetakse saagimise või lihvimise tulemusena tekkinud tolm otse masinasse. Loomulikult on tolmuimejal ka muud Kärcheri vee- ja tolmuimejate juba teada-tuntud tarvikud.