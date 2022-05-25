See 1100 W energiatarbimisega vee- ja tolmuimeja WD 5 P V-25/5/22 saavutab ideaalsed puhastustulemused igat tüüpi mustuse korral – kuiva, märja, peeneteralise või jämedakoelise. Seadmel on 25 l plastkonteiner, 5 m juhe, 2,2 m imivoolik, lülitatav põrandaotsik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. Automaatse sisse- ja väljalülitamisfunktsiooniga integreeritud toitepistik võimaldab seadmega ühendada ka elektritööriistu. Nii imetakse saagimise või lihvimise tulemusena tekkinud tolm otse masinasse. Pöördlüliti abil saab vastavalt vajadusele reguleerida masina imemisvõimsust. Tänu patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiale saab lapikut kurdfiltrit eemaldada vaid sekunditega ja ilma tolmuga kokku puutumata. Filtri saab efektiivselt puhastada vaid nupuvajutuse abil – filtripuhastussüsteem puhastab filtri ja taastab imemisvõimsuse. Eemaldatav elektrostaatilise kaitsega käepide võimaldab lisatarvikud otse imemisvooliku külge kinnitada. Vooliku saab ruumisäästlikuks hoiustamiseks kinnitada seadme ülaosale. Põrkeraual olev parkimishoidik võimaldab kõiki torusid ja põrandaotsikut tööpauside ajaks kiiresti ja mugavalt hoiustada.