Vee- ja tolmuimeja WD 5 P V-25/8/35 Car pakub tugevat ja tõhusat imemisvõimsust (1100 W). Seadmel on 3,5 m imivoolik, 2 plasttoru, ümberlülitatav põrandaotsik, 25 l plastkonteiner, 8 m kaabel ja fliisist filtrikott. Seade eristub oma laia auto puhastamiseks mõeldud tarvikutekomplektiga: autootsik, eriti pikk pragude otsik ning kõvade ja pehmete harjastega imihari tagavad puhtuse nii õrnadel kui ka tugevalt määrdunud pindadel. Lisaks on seadmel integreeritud pistikupesa, võimsuse reguleerimisega pöördlüliti, lamevoltfilter ja patenteeritud filtri eemaldamise süsteem. Olemas on puhumisfunktsioon ja eemaldatav käepide. Voolikut saab mugavalt hoiustada seadme pea küljes. 3-ühes kandesang teeb konteineri avamise, sulgemise ja tühjendamise lihtsaks.