Vee- ja tolmuimeja WD 5 P V-25/8/35 Car
Sõidukite sisemuse põhjalikuks puhastamiseks: 25-liitrise plastkonteineri ja spetsiaalsete otsikutega vee- ja tolmuimeja pakub suurepärast imemisvõimsust, jäädes samas energiatõhusaks.
Vee- ja tolmuimeja WD 5 P V-25/8/35 Car pakub tugevat ja tõhusat imemisvõimsust (1100 W). Seadmel on 3,5 m imivoolik, 2 plasttoru, ümberlülitatav põrandaotsik, 25 l plastkonteiner, 8 m kaabel ja fliisist filtrikott. Seade eristub oma laia auto puhastamiseks mõeldud tarvikutekomplektiga: autootsik, eriti pikk pragude otsik ning kõvade ja pehmete harjastega imihari tagavad puhtuse nii õrnadel kui ka tugevalt määrdunud pindadel. Lisaks on seadmel integreeritud pistikupesa, võimsuse reguleerimisega pöördlüliti, lamevoltfilter ja patenteeritud filtri eemaldamise süsteem. Olemas on puhumisfunktsioon ja eemaldatav käepide. Voolikut saab mugavalt hoiustada seadme pea küljes. 3-ühes kandesang teeb konteineri avamise, sulgemise ja tühjendamise lihtsaks.
Omadused ja tulu
Spetsiaalsed lisatarvikud auto puhastamiseks seestpooltParimateks puhastustulemusteks tundlikel ja suurtel pindadel ning kitsastes vaheruumides. Peene ja tõrksa mustuse optimaalseks eemaldamiseks.
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Erakordne filtripuhastussüsteemVõimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega. Seadme imemisvõimsus taastub kiiresti.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogia
- Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata.
- Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse lihtne eemaldamine, nt kruusa.
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1100
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|280
|Vaakum (mbar)
|max. 260
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 70
|Konteineri maht (l)
|25
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|8
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 653
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 3.5 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 mm
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Eriti pikk pragude puhastamise otsik (350 mm)
- Autopuhastusotsik
- Pehmete harjastega imemispintsel
- Tugevate harjastega imemispintsel
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 5 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Pagasiruum
- Autoistmed
- Tagaiste
- Jalaruum
- Töökoda
- Terrass
- Kelder
Lisatarvikud
