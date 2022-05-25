Vee- ja tolmuimeja WD 5 S V-25/5/22
Esmaklassilise jõudlusega: mudelil WD 5 S V-25/5/22 on 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe ja 2,2 m imivoolik, mis võimaldavad tagada esmaklassilise imemisvõimsuse ja äärmiselt energiasäästliku töö.
Mudel WD 5 S V-25/5/22, selle imivoolik ja lülitatav põrandaotsik on omavahel optimaalselt koordineeritud. See tähendab, et kõigest 1100 W energiatarbimise juures saavutab see vee- ja tolmuimeja optimaalsed puhastustulemused nii kuiva, märja, peene kui ka jämeda mustuse eemaldamisel. Seadmel on töökindel 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe, 2,2 m imivoolik, millel on elektrostaatilise kaitsega eemaldatav käepide, lülitatav põrandaotsik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. Lapik kurdfilter sobib ja kuiva mustuse pidevaks imemiseks ilma filtrit vahetamata. Tänu patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiale saab lapikut kurdfiltrit eemaldada vaid sekunditega ja ilma tolmuga kokku puutumata. Filtri saab efektiivselt puhastada vaid nupuvajutuse abil – filtripuhastussüsteem puhastab filtri ja taastab imemisvõimsuse. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikud otse imemisvooliku külge kinnitada. Vooliku saab ruumisäästlikuks hoiustamiseks ohutult seadme ülaosale kinnitada. Põrkeraual olev parkimisasend võimaldab tööpauside ajaks kiiresti ja mugavalt hoiustada kõiki torusid ja põrandaotsikut.
Omadused ja tulu
Erakordne filtripuhastussüsteemVõimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega. Seadme imemisvõimsus taastub kiiresti.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiaFiltri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Imivooliku hoiustamine seadmelImivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Toitejuhtme saab kiiresti kerida ümber integreeritud juhtmekonksude.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriistade ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1200
|Imemisvõimsus (W)
|280
|Vaakum (mbar)
|max. 260
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 70
|Konteineri maht (l)
|25
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|5
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Lapik kurdfilter: 1 tk.
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
Seadmed
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 5 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Renoveerimistööd
- Autosalongid
- Garaaž
- Töökoda
- Terrass
- Vedelikud
- Kelder
- Hobiruumid
- Tuulekojad
