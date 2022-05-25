Mudel WD 5 S V-25/5/22, selle imivoolik ja lülitatav põrandaotsik on omavahel optimaalselt koordineeritud. See tähendab, et kõigest 1100 W energiatarbimise juures saavutab see vee- ja tolmuimeja optimaalsed puhastustulemused nii kuiva, märja, peene kui ka jämeda mustuse eemaldamisel. Seadmel on töökindel 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe, 2,2 m imivoolik, millel on elektrostaatilise kaitsega eemaldatav käepide, lülitatav põrandaotsik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. Lapik kurdfilter sobib ja kuiva mustuse pidevaks imemiseks ilma filtrit vahetamata. Tänu patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiale saab lapikut kurdfiltrit eemaldada vaid sekunditega ja ilma tolmuga kokku puutumata. Filtri saab efektiivselt puhastada vaid nupuvajutuse abil – filtripuhastussüsteem puhastab filtri ja taastab imemisvõimsuse. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikud otse imemisvooliku külge kinnitada. Vooliku saab ruumisäästlikuks hoiustamiseks ohutult seadme ülaosale kinnitada. Põrkeraual olev parkimisasend võimaldab tööpauside ajaks kiiresti ja mugavalt hoiustada kõiki torusid ja põrandaotsikut.