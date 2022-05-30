WD 5 S V-30/5/22 pakub erakordset imivõimsust ja energiatõhusust (1200 W). Seadmel on 30 l roostevabast terasest konteiner, 5 m kaabel, 2,2 m imivoolik ja ümberlülitatav põrandaotsik. Lamefilter sobib pidevaks märg- ja kuivimemiseks ilma vahetamiseta. Tänu patenteeritud tehnoloogiale saab filtrit eemaldada sekunditega mustusega kokku puutumata. Integreeritud filtripuhastus taastab kiiresti jõudluse. Antistaatilise kaitsega eemaldatav käepide lubab tarvikuid kinnitada otse voolikule, mis on mugav kitsastes kohtades. Voolikut saab hoiustada seadme pea küljes ja suurte veekoguste eemaldamiseks on seadmel tühjenduskruvi.