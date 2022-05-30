Vee- ja tolmuimeja WD 5 S V-30/5/22
Võimas ja energiatõhus tippsooritus: WD 5 S V-30/5/22 on suurepärane valik tänu oma 30-liitrisele integreeritud tühjenduskorgiga roostevabast terasest konteinerile, 5-meetrisele juhtmele ja 2,2-meetrisele imivoolikule.
WD 5 S V-30/5/22 pakub erakordset imivõimsust ja energiatõhusust (1200 W). Seadmel on 30 l roostevabast terasest konteiner, 5 m kaabel, 2,2 m imivoolik ja ümberlülitatav põrandaotsik. Lamefilter sobib pidevaks märg- ja kuivimemiseks ilma vahetamiseta. Tänu patenteeritud tehnoloogiale saab filtrit eemaldada sekunditega mustusega kokku puutumata. Integreeritud filtripuhastus taastab kiiresti jõudluse. Antistaatilise kaitsega eemaldatav käepide lubab tarvikuid kinnitada otse voolikule, mis on mugav kitsastes kohtades. Voolikut saab hoiustada seadme pea küljes ja suurte veekoguste eemaldamiseks on seadmel tühjenduskruvi.
Omadused ja tulu
Erakordne filtripuhastussüsteemVõimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega. Seadme imemisvõimsus taastub kiiresti.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiaFiltri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Imivooliku hoiustamine seadmelImivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriistade ja pisidetailide, nagu kruvid ja naelad, turvaliseks hoiustamiseks.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1200
|Imemisvõimsus (W)
|280
|Vaakum (mbar)
|max. 260
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 70
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|5
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Nõrutuskruvi
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 5 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Renoveerimistööd
- Autosalongid
- Garaaž
- Töökoda
- Vedelikud
- Kelder
- Hobiruumid
- Tuulekojad
- Terrass
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.