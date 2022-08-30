Ülivõimas imemisvõimsus ja silmapaistev energiatõhusus, vaid 1300 vatise energiatarbimisega: WD 6 PS V-30/6/22/T Renovation märg- ja kuivtolmuimejal on 30-liitrine roostevabast terasest anum, 6-meetrine toitekaabel ja 2,2 meetri pikkune imemisvoolik. Tühjenduskruvi abil saab mugavalt konteinerisse imetud vedelikud völja lasta. Elektritööriistu, nagu saed või lihvijad, saab ühendada automaatse sisse/välja lülitiga integreeritud pistikupesa kaudu. Tööga tekkinud mustus eemaldatakse koheselt imemise teel. Pöördlüliti võimaldab kasutajal reguleerida imemisvõimsust vastavalt oma vajadustele. Lameda kurdfiltri saab eemaldada filtrikarbi avamisega, ilma et peaksite mustusega kokku puutuma. Veelgi enam, filtrit saab tõhusalt puhastada, vajutades filtri puhastusnuppu, taastades seeläbi täieliku imemisvõimsuse. Puhuri funktsioon on eriti kasulik õrnade esemete puhastamisel. Elektrostaatilise kaitsega eemaldatav käepide võimaldab tarvikuid otse imemisvooliku külge ühendada, mis on eriti kasulik peene tolmu imemisel. Imemisvoolikut saab hoiustada kompaktselt, riputades selle seadme pea külge.