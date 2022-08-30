Vee- ja tolmuimeja WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
Ülivõimas ja energiasäästlik: WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation vee- ja tolmuimeja renoveerimiskomplekti, plaatfiltri, filtripuhastusfunktsiooni ja integreeritud pistikupesaga.
Ülivõimas imemisvõimsus ja silmapaistev energiatõhusus, vaid 1300 vatise energiatarbimisega: WD 6 PS V-30/6/22/T Renovation märg- ja kuivtolmuimejal on 30-liitrine roostevabast terasest anum, 6-meetrine toitekaabel ja 2,2 meetri pikkune imemisvoolik. Tühjenduskruvi abil saab mugavalt konteinerisse imetud vedelikud völja lasta. Elektritööriistu, nagu saed või lihvijad, saab ühendada automaatse sisse/välja lülitiga integreeritud pistikupesa kaudu. Tööga tekkinud mustus eemaldatakse koheselt imemise teel. Pöördlüliti võimaldab kasutajal reguleerida imemisvõimsust vastavalt oma vajadustele. Lameda kurdfiltri saab eemaldada filtrikarbi avamisega, ilma et peaksite mustusega kokku puutuma. Veelgi enam, filtrit saab tõhusalt puhastada, vajutades filtri puhastusnuppu, taastades seeläbi täieliku imemisvõimsuse. Puhuri funktsioon on eriti kasulik õrnade esemete puhastamisel. Elektrostaatilise kaitsega eemaldatav käepide võimaldab tarvikuid otse imemisvooliku külge ühendada, mis on eriti kasulik peene tolmu imemisel. Imemisvoolikut saab hoiustada kompaktselt, riputades selle seadme pea külge.
Omadused ja tulu
Spetsiaalsed lisatarvikud remonditööde käigus tekkiva suurema mustuse kõrvaldamiseksKiire, lihtne ja tõhus suurema mustuse eemaldamine ilma tolmu üles keerutamata. Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Erakordne filtripuhastussüsteemVõimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega. Seadme imemisvõimsus taastub kiiresti.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogia
- Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata.
- Märg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ohutult hoiustada seadme ülaosal.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Nõrutuskruvi
- Suurte veekoguste aja- ja energiasäästlik eemaldamine.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Turvaline, kuid kergesti ligipääsetav hoiuruum kaasasolevatele tarvikutele.
- Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1300
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|300
|Vaakum (mbar)
|max. 280
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 75
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|8
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|9,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|14,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Painduv imemisvoolik: 1 m, 35 mm
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Suurema mustuse imemisvoolik: 1.7 m, Plastmass
- Suurema mustuse imemistoru: 2 tk., 0.5 m, 45 mm, Plastmass
- Suurema mustuse otsik
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Nõrutuskruvi
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 5 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Renoveerimistööd
- Peen mustus
- Töökoda
- Terrass
- Kelder
- Vedelikud
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.