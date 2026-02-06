WD 6 P S V-30/8/35/T pakub üli-võimsat imemist ja energiatõhusust (1300 W). Seadmel on 30 l tühjenduskruviga roostevabast terasest konteiner, 8 m kaabel, 3,5 m käepidemega imivoolik, roostevabast terasest torud ja lamefilter. Integreeritud pistikupesa automaatse lülitusega võimaldab ühendada elektritööriistu, eemaldades tekkiva tolmu koheselt. Pöördlüliti abil saab reguleerida imivõimsust. Lamefilter lubab imeda nii märga kui kuiva mustust vahetpidamata ning seda saab puhastada nupuvajutusega. Antistaatiline käepide on eemaldatav ja voolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme pea küljes.