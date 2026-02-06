Vee- ja tolmuimeja WD 6 P S V-30/8/35/T
Eriti võimas ja energiatõhus: vee- ja tolmuimejal WD 6 P S V-30/8/35/T on 30-liitrine tühjenduskorgiga roostevabast terasest konteiner, pistikupesa ja mugav lamefilter.
WD 6 P S V-30/8/35/T pakub üli-võimsat imemist ja energiatõhusust (1300 W). Seadmel on 30 l tühjenduskruviga roostevabast terasest konteiner, 8 m kaabel, 3,5 m käepidemega imivoolik, roostevabast terasest torud ja lamefilter. Integreeritud pistikupesa automaatse lülitusega võimaldab ühendada elektritööriistu, eemaldades tekkiva tolmu koheselt. Pöördlüliti abil saab reguleerida imivõimsust. Lamefilter lubab imeda nii märga kui kuiva mustust vahetpidamata ning seda saab puhastada nupuvajutusega. Antistaatiline käepide on eemaldatav ja voolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme pea küljes.
Omadused ja tulu
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Erakordne filtripuhastussüsteemVõimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega. Seadme imemisvõimsus taastub kiiresti.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiaFiltri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Nõrutuskruvi
- Suurte veekoguste aja- ja energiasäästlik eemaldamine.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Toitejuhtme saab kiiresti kerida ümber integreeritud juhtmekonksude.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks imemiseks – isegi kitsastes oludes.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1300
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|300
|Vaakum (mbar)
|max. 280
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 75
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|8
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|9,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|13,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 3.5 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Painduv imemisvoolik: 1 m, 35 mm
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Nõrutuskruvi
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 5 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Renoveerimistööd
- Autosalongid
- Garaaž
- Terrass
- Vedelikud
- Kelder
- Hobiruumid
- Tuulekojad
Lisatarvikud
